È Cristiano Ronaldo con 31 milioni netti all’anno il Paperone della Serie A

Juventus - effetto Cristiano Ronaldo : fatturato da record - la cifra impensabile : Mezzo miliardo. Ecco a quanto ammonta il fatturato della Juventus, grazie anche al contributo offerto dall'acquisto di Cristiano Ronaldo, che ha permesso una campagna di espansione a livello globale del marchio della società torinese. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Juve avrebbe sì perso 40

Dalla Spagna - Don Balon : Cristiano Ronaldo avrebbe chiamato James alla Juventus : La Juventus è al lavoro per il match di sabato 14 settembre con la Fiorentina, in attesa dell'esordio in Champions League al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid. Nonostante il mercato si sia chiuso oramai da più di 10 giorni, arrivano interessanti indiscrezioni in merito a possibili trattative che si sarebbero sviluppate soprattutto a fine mercato ma che poi alla fine non si sono concretizzate. Si è parlato molto della situazione Emre ...

Fiorentina-Juventus - il doppio ex Di Livio : “in pochi crossano come me - sa quanti gol avrei fatto fare a Cristiano Ronaldo?” : Si avvicina sempre di più la terza giornata del campionato di Serie A, il turno si apre con il botto e con il big match tra Fiorentina e Juventus, i bianconeri hanno intenzione di confermarsi dopo le prime due vittorie, i viola invece devono ancora muovere la classifica. Il doppio ex dell’incontro è Angelo Di Livio, intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Nuova società da un lato, nuovo staff tecnico dall’altro: chi ...

Juventus - Danilo esalta Cristiano Ronaldo : “giocare con lui è incredibile” : “Per me tornare a giocare con lui e’ incredibile, ho vissuto in prima persona i suoi grandi momenti al Real e ad alcuni ho anche contribuito. E siccome conosco la sua capacita’ di decidere partite e competizioni, ho grandi aspettative per questa stagione”. Sono le dichiarazioni di Danilo, calciatore della Juventus che parla di Cristiano Ronaldo. “Non potevo cominciare meglio, un gol dopo 29 secondi che ero in ...

Mourinho : “Cristiano Ronaldo? In termini genetici sarebbe da studiare” : Josè Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente portoghese 11. Ha parlato anche di Cristiano Ronaldo: “Quello che fa non mi sorprende. A 34 anni è un grande giocatore che milita in una squadra di grande livello, con ambizioni al top. Non mi sorprende perché, in termini genetici è un caso di studio e questo vale anche per la sua mentalità. Cristiano è un fenomeno, è uno che pensa solo a vincere e a fare ancora meglio. ...

Lionel Messi : 'Non so se ci sarà la cena con Cristiano Ronaldo' : Il calcio mondiale di questi ultimi dieci anni è stato dominato da due miti: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, entrambi in carriera hanno vinto cinque palloni d’oro. I due attaccanti hanno vissuto sempre in competizione e non hanno mai trovato un momento per cenare insieme e questo dato di fatto è stato sottolineato per la prima volta da Cristiano Ronaldo, durante il sorteggio per i gironi di Champions League. In seno all’evento Messi è stato ...

Juventus - la Uefa celebra il poker di Cristiano Ronaldo in Nazionale : 'Ennesimo record' : La stagione per Cristiano Ronaldo è sicuramente partita alla grande: le difficoltà incontrate dal portoghese nello scorso anno, soprattutto nella fase iniziale quando aveva dovuto adattarsi al campionato italiano, sono oramai un ricordo e l'impatto decisivo avuto in questo inizio stagione sia nel campionato italiano che in Nazionale ne è la dimostrazione. Ad esempio nella prima giornata di Serie A, gli è stato annullato un gol in fuorigioco ...

Cena Messi-Cristiano Ronaldo - l’argentino : “Per me nessun problema”. Poi parla della clausola : “Io a Cena con Cristiano Ronaldo? Ho sempre detto che non ho alcun problema con lui, che non eravamo amici perché non avevamo condiviso uno spogliatoio. Ci siamo sempre visti ai galà o alle consegne dei premi”. Così Leo Messi, capitano e attaccante del Barcellona, in un’intervista a ‘Sport’, tornando sul rapporto con il grande rivale. “Non ho nessun problema, anche all’ultimo galà, quando abbiamo ...

Cristiano Ronaldo testimonial dell’Università eCampus : Cristiano Ronaldo eCampus – L’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo sarà protagonista della nuova campagna pubblicitaria dell’Università eCampus in uscita il 15 settembre 2019. Spot televisivi, stampa, affissione e attività web all’insegna della formazione innovativa. Convinto che «nello studio, come nello sport, per vincere ci vogliano determinazione, impegno e preparazione» – si legge sul blog di ...

James Rodriguez Juventus - spunta il retroscena targato Cristiano Ronaldo : James Rodriguez Juventus- Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “Don Balon”, Cristiano Ronaldo avrebbe provato a convincere la Juventus a puntare forte su James Rodriguez nel corso dell’ultima sessione di mercato estiva. Una “sponsorizzazione” nata dall’ottimo feeling e amicizia tra i due giocatore e soprattutto dalla grande alchimia creatasi ai tempi del Real Madrid. […] More

Cristiano Ronaldo - il poker contro la Lituania : i complimenti della Juventus e un nuovo record nel mirino : “Ronaldo, che poker”. La Juventus celebra così, sul proprio sito, l’attaccante portoghese, che con i quattro gol alla Lituania sale a 25 reti nelle qualificazioni europee e batte un altro record, superando l’irlandese Robbie Keane, che ne ha realizzati 23. “Sono felice di aver realizzato il mio secondo poker con la maglia della Nazionale – sottolinea via Twitter il lusitano – Un’altra ...

As : João Félix supera Cristiano Ronaldo nel valore di mercato : Il quotidiano spagnolo riporta i dati di Transfermarkt che segnala la crescita di João Félix che dopo appena un mese con Simeone vale 100 milioni e supera già Cristiano Ronaldo. La stagione è appena iniziata. Atletico ha pagato 127 milioni per lui e sarà necessario vedere come termina il suo valore alla fine della stagione poiché, ad esempio, la Champions League non è ancora iniziata. Ovvio che data la differenza di età tra i due calciatori il ...

Qualificazioni Euro2020 – Cristiano Ronaldo da record! Poker alla Lituania : è il miglior marcatore di sempre della competizione : Cristiano Ronaldo realizza un Poker contro la Lituania: l’attaccante portoghese tocca quota 25 reti e diventa il miglior marcatore di sempre nelle Qualificazioni europee Cristiano Ronaldo marchia a fuoco il suo nome nella storia del calcio mondiale ancora una volta. Il fuoriclasse portoghese è stato l’assoluto protagonista della partita vinta dal suo Portogallo per 1-5 contro la Lituania, valevole per le Qualificazioni ad Euro ...