Baseball | Europei 2019 | Italia alla prova Spagna per il primato nel girone B

Italia-Spagna Baseball - Europei 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Per la Nazionale italiana di baseball è giunto finalmente il momento della verità, con gli azzurri che quest’oggi scenderanno in campo contro la Spagna nella quarta giornata degli Europei 2019, in quella che è senza dubbio la sfida più ostica della fase a gironi, al cospetto di un avversario già affrontato in ben quattro amichevoli, con risultati convincenti. La partita si svolgerà come detto quest’oggi, 10 settembre 2019, alle ore ...

Baseball - Europei 2019 : terzo successo per l’Italia - vincono anche Olanda e Israele : Terza giornata di gare a Bonn, in occasione degli Europei di Baseball 2019, in cui l’Italia è riuscita a confermarsi in testa alla classifica del gruppo B, superando senza troppi patemi l’Austria per 10-1, in una gara aperta dal fuoricampo di Andrew Maggi e sostanzialmente in cassaforte già dopo due parziali, salvando anche una situazione che vedeva tre avversari a coprire le basi. La Spagna però non ha mollato il passo, sconfiggendo ...

Baseball - Europei 2019 : l’Italia vuole il terzo successo - Austria a caccia della prima gioia : Prosegue il cammino della Nazionale italiana di Baseball negli Europei 2019, con gli azzurri che, dopo aver sconfitto con qualche patema di troppo Francia e Croazia, scenderanno in campo quest’oggi, alle ore 11.00, in quel di Bonn (Germania), contro l’Austria, reduce invece da due ko. L’Italia, formazione tra le più accreditate per la vittoria finale, ha ormai conquistato l’accesso ai quarti di finale, nella nuova formula ...

Baseball - Europei 2019 : Olanda KO con la Repubblica Ceca - si salvano Italia e Germania : La sorpresa, quella grandissima, arriva alla seconda giornata: la Repubblica Ceca compie un’impresa spettacolare e riesce a battere l’Olanda per 8-6, sconvolgendo completamente tutte le previsioni della vigilia. Tale successo riscatta nel girone A la formazione Ceca, abile a sfruttare la forma di Cech, Cervenka e dei due Hautmar. Decisivi prima il quarto inning da 4 punti e poi il nono, che costruiscono la gran parte del clamoroso ...

Baseball - Europei 2019 : nella prima giornata Israele sorprende la Repubblica Ceca - rischia la Spagna : prima giornata degli Europei di Baseball 2019 e subito grandi sorprese nelle cinque partite terminate (la sesta, Olanda-Gran Bretagna, è stata sospesa a fine ottavo inning con gli olandesi avanti 10-2). Israele, nella sua gara d’esordio dopo aver passato le qualificazioni, batte la Repubblica Ceca con un 6-1 frutto di quattro punti nel settimo inning: è la principale sorpresa nel girone A, quello di cui l’Italia non fa parte. nella ...

Italia-Croazia Baseball oggi - Europei 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Dopo l’esordio di ieri con la Francia, l’Italia si appresta a disputare la sua seconda partita agli Europei di baseball contro la Croazia. La formazione balcanica ha esordito in questa rassegna continentale spaventando la Spagna, tenuta dietro per sette inning e capace di vincere soltanto nel finale. Gli azzurri, invece, hanno impiegato più tempo del previsto per battere la Francia con il punteggio di 16-2 solo perché la pioggia ha ...

Baseball - Europei 2019 : inizio positivo per l’Italia - Francia sconfitta 16-2 in una sfida interrotta dalla pioggia : Inizia nel migliore dei modi il cammino della Nazionale italiana di Baseball agli Europei 2019 in corso a Bonn, in Germania, con la selezione azzurra capace di sconfiggere 16-2 la Francia, al termine di una sfida dominata alla distanza, dopo l’interruzione per pioggia. Avvio di gara equilibrato, con il punteggio che non si schioda dallo 0-0 per i primi due inning, mentre nella terza frazione il singolo di Chris Colabello spedisce in casa ...

Baseball - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Europei fondamentali in vista del Preolimpico : Come in molte delle manifestazioni sportive di questo 2019, anche negli Europei di Baseball c’è una sorta di faccia nascosta, in questo caso non della Luna, ma del Giappone: è da Bonn e Solingen che parte la caccia a Tokyo 2020 per l’Europa. Dalla manifestazione continentale, infatti, le prime cinque classificate avranno accesso al torneo di qualificazione alle Olimpiadi del prossimo anno per la quota europea e africana. Per ...

Baseball - Europei 2019 : le avversarie del girone dell’Italia. Scontro diretto con la Spagna per il primato : Si apriranno domani gli Europei di Baseball a Bonn e Solingen per l’Italia, chiamata al doppio obiettivo di migliorare il terzo posto del 2016 e di qualificarsi per il torneo di Parma e Bologna che, dal 18 al 22 settembre, darà la possibilità di volare a Tokyo 2020. Andiamo a scoprire qualcosa di più sulle cinque formazioni che gli azzurri affronteranno nel primo girone. AUSTRIA Terza squadra sul cammino dell’Italia, dovrebbe anche ...