LIVE Italia-Serbia basket | Mondiali 2019 in DIRETTA | gli azzurri provano a restare a

Fonte : oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE QUI IL SECONDO QUARTO! E’ unache ha provato a dare il colpo del ko tante volte, ma glinon sono ancora andati al tappeto. Ci siamo e stiamo lottando. Quindici di un meraviglioso Bogdanovic ed undici di Belinelli. 42-50 Arresto e tiro di Hackett. Ci sono ancora sette secondi. 40-50 Bogdanovic ruba palla e vola in contropiede. Ultimo possesso azzurro. 40-48 Gallinari fino in fondo con la mano sinistra. Timeout per Djordjevic. Un minuto e diciotto secondi alla fine del secondo quarto. Fallo in attacco di Jokic su Gallinari. Tripla di Hackett “sputata” dal ferro. Siamo anche un pizzico sfortunati. 38-48 Micic con una magia in entrata. Tre minuti all’intervallo. 38-46 Un solo libero del Gallo. Bisogna migliorare dalla lunetta. 37-46 Canestro un po’ fortunoso di Jokic. 37-44 ...

