Serie tv | quando iniziano | tutte le novità e calendario autunno 2019

Fonte : cubemagazine

(Di lunedì 2 settembre 2019) Ecco di seguito ilcompleto delletvper saperelein arrivo, il tutto suddiviso travecchie e nuove con le rispettive premiere. SCOPRI LETV DEL MOMENTOtv:leInnanzitutto, la primatv a tornare sul piccolo schermo in settembre sarà American Horror Story 1984 con le sue terrificanti storie il 18 settembre. Il celebre TGIT di Shondaland sarà il protagonista del giovedì sera americano sulla ABC con Grey’s Anatomy 16 e la sesta ed ultima stagione di How To Get Away With Murder. In settembre ritornano anche The Good Doctor 3, The Resident 3, This Is Us 4. Il mese seguente, in ottobre, si farà il pieno ditv della The CW con Riverdale 4, Legacies 2 e (purtroppo) l’ultima stagione di Supernatural 15. ...

