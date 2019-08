Roma | la prefettura frena gli sgomberi L’assessore regionale Valeriani | “Col nuovo

Roma - si forma l’asse Comune-Regione per fermare gli sgomberi : “Nuovi scenari”. Ma la prefettura vuole tirare dritto : Sospendere gli sgomberi in programma a Roma nel prossimo anno e mezzo. C’è un asse fra il M5s in Campidoglio e il Pd in Regione Lazio che si materializzerà alla prossima riunione del comitato locale per l’ordine e la sicurezza in programma il 29 agosto. L’obiettivo è mettere in pausa il fitto calendario stilato da Gerarda Pantalone. Appena arrivata, nel maggio scorso, la nuova prefetta ha stilato una short-list di 22 edifici ...