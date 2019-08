Parte del M5s vorrebbe Fico premier Il Pd sarebbe favorevole 

Una Parte del M5S punta su Fico premier : 1.17 Resta bloccata sul nome del premier la trattativa tra M5s e Pd. Una parte dei parlamentari pentastellati vedrebbe con favore la premiership di Roberto Fico, attuale Presidente M5s della Camera. Questa ipotesi, ove accolta da Di Maio, sarebbe accettata dal Pd, che invece non gradisce l'attuale irrigidimento sul nome di Giuseppe Conte. Serve discontinuità,ripetono al Nazareno.L'idea di Fico premier è emersa in un vertice della maggioranza ...

LIVE Parma-Juventus 0-0 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : Parte la 118esima edizione della massima serie italiana! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9′ Curioso aneddoto: Roberto D’Aversa, con la camicia bianca, è dovuto rientrare negli spogliatoi per cambiarsi per il rischio di potersi confondere con i giocatori gialloblù. 8′ Buona giocata sulla destra di De Sciglio: Iacoponi si rifugia in angolo. 6′ Pazzesco uno-due tra Higuain e Ronaldo: tiro alle stelle del portoghese dopo il tacco dell’argentino. 5′ ...

MotoGp – Marquez in pole a Silverstone - bene Valentino Rossi : la griglia di Partenza del Gp della Gran Bretagna : Marquez in pole, lo seguono in prima fila Valentino Rossi e Jack Miller: la griglia di partenza del Gp della Gran Bretagna Marc Marquez è il poleman del Gp della Gran Bretagna: dopo un ultimo giro effettuato seguendo la scia di Valentino Rossi, lo spagnolo della Honda è riuscito a conquistare la sua 60ª pole in 120 gare in top class disputate nella sua carriera. Secondo posto per il Dottore della Yamaha, seguito da Miller. Partirà dalla ...

Temptation Island Vip : Daniele Dal Moro ha rifiutato di far Parte del cast : Daniele Dal Moro tramite il suo profilo Instagram ha fatto sapere di aver rifiutato di partecipare alla nuova edizione di Temptation Island Vip. Il giovane ha scelto di rispondere alle domande dei suoi fan, tra cui una riguardante il docu-reality sull'amore. Incalzato dalla domanda di un utente su una sua eventuale esperienza nel programma, Dal Moro ha risposto: "Già rifiutato". Il rifiuto di Daniele Dal Moro a Temptation Island Vip 2 Le parole ...

Arrivata a Porto Empedocle una Parte dei migranti della Open Arms : Mauro Indelicato Circa 80 migranti sono arrivati a Porto Empedocle da Lampedusa con il traghetto di linea partito dall'isola più grande delle Pelagie: per loro adesso si profila il riposizionamento nelle strutture d'accoglienza della Sicilia Sono arrivati ieri sera, in un Porto di Porto Empedocle blindato dalle forze dell’ordine, alcuni dei migranti a bordo della Open Arms nei giorni scorsi protagonisti, loro malgrado, del braccio di ...

Vuelta a España 2019 : orari - pettorali e startlist della cronometro a squadre. Quando Parte Fabio Aru? : Oggi sabato 24 agosto si corre la prima tappa della Vuelta di Spagna 2019, una cronometro a squadre di 13,4 km da Salinas de Torrevieja a Torrevieja: percorso totalmente pianeggiante, non ci sono difficoltà altimetriche e saranno le squadre degli specialisti delle prove contro il tempo a fare la differenza. Il chilometraggio è relativamente ridotto ma alcuni big potrebbero cioè guadagnare secondi importanti di vantaggio in classifica generale, ...

Previsioni meteo della Protezione Civile : temporali per tutto il weekend su gran Parte della penisola [BOLLETTINI] : Il maltempo che sta interessando gran parte della penisola si intensificherà nelle prossime ore, in particolare nelle regioni settentrionali. La Protezione Civile ha emanato i bollettini di vigilanza per tutto il weekend, dai quali emerge una concentrazione di fenomeni temporaleschi in particolare nel Centro-Nord. Il Bollettino di Vigilanza meteorologica Nazionale per venerdì 23 agosto Precipitazioni: – da isolate a sparse, a prevalente ...

LIVE Italia-Portogallo volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : Parte la rincorsa delle azzurre al trono continentale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.11: L’Europeo, di fatto, è già iniziato con le prime quattro sfide in programma nel primo pomeriggio. Nel girone dell’Italia il Belgio ha superato 3-0 (25-10, 25-19, 25-22) l’Ucraina al termine di un match a senso unico 17.10: Buon pomeriggio agli appassionati di volley. Iniziano oggi gli Europei di pallavolo femminile e l’Italia è attesa da un debutto soft contro il ...

DTM : Parte dal Lausitzring la volata finale della stagione 2019 : Il DTM si appresta ad approdare questo fine settimana (23/25 agosto) sul tracciato del Lausitzring, che ospita il settimo e terz’ultimo doppio round 2019. Sul circuito tedesco prende di fatto il via la volata finale della stagione, che si concluderà con i due round del Nürburgring e di Hockenheim. In Germania si celebrerà domenica anche […] L'articolo DTM: parte dal Lausitzring la volata finale della stagione 2019 sembra essere il ...

Il film di Uncharted perde il suo regista : Dan Trachtenberg non fa più Parte del progetto : Il regista del film di Uncharted, Dan Trachtenberg, ha abbandonato il progetto, mentre la produzione passa a PlayStation Productions di Sony.La notizia dell'abbandono da parte del regista è stata riportata da Deadline.Trachtenberg è l'ultimo di una lunga serie di registi accostati alla pellicola, ma la sua uscita sembra ancora più deludente a causa di quanto il film sia vicino all'inizio della produzione. Si dice che Uncharted, che continua ad ...

GameStop - l'investitore Michael Burry rileva una Parte di azioni della società : GameStop non sta passando un buon periodo: recentemente, molti membri di Game Informer sono stati licenziati per ridurre i costi della società e nonostante questo le azioni sono calate a picco.Tuttavia c'è qualcuno che crede in una rinascita: Michael Burry, noto per il fatto che Christian Bale lo ha impersonato nel film "La Grande Scommessa", ha deciso di investire nella società acquisendo il 3% delle azioni. Burry ha dichiarato che il bilancio ...

William Hill ai nastri di Partenza della Serie A con le sue Migliori Quote : Parte domani una nuova straordinaria stagione di calcio, con il match di apertura che vede impegnata la capolista delle scorse sette stagioni, la Juventus, in casa del Parma. Dando uno sguardo alla lavagna di William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, i campioni in carica partono in vantaggio (1.32), nel caso, invece, di vittoria da parte dei crociati la posta verrebbe moltiplicata per 11.00. Allettante l’opzione del pareggio, ...

Basket - Mondiali 2019 : Jordan Clarkson non farà Parte del roster delle Filippine : Continua a rimanere senza esito positivo la battaglia di Jordan Clarkson per poter giocare con la maglia delle Filippine, di cui è per metà originario. Il play-guardia dei Cleveland Cavaliers non sarà presente ai Mondiali di Cina 2019 poiché dalla FIBA non è giunta ancora nei tempi utili la documentazione per permettergli di scendere in campo in competizioni internazionali. L’unica eccezione in questo senso si è verificata lo scorso anno, ...

Allerta meteo : piogge e temporali nel weekend su buona Parte dell'Italia : Il tempo sarà fortemente instabile su Alpi, Appennini, Toscana, Umbria, Sardegna e rilievi siciliani. Rischio grandine. Nelle altre regioni Sole o nuvoloso con temperature estive ma senza il gran caldo africano che sembra ormai alle spalle