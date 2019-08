Il ministro degli Esteri iraniano è arrivato a sorpresa al G7 di Biarritz | in Francia

G7 - Macron : “Nessun mandato formale alla Francia per parlare con l’Iran”. Ma il ministro degli Esteri di Teheran arriva a Biarritz : Nessun mandato formale per parlare con l’Iran a nome del G7. Il presidente francese Emmanuel Macron smentisce le voci sul suo presunto ruolo di pontiere tra Teheran e i Paesi presenti al vertice. Eppure il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif è arrivato nel primo pomeriggio proprio a Biarritz, dove si sta svolgendo il summit. Ma fonti dell’Eliseo specificano che “non è stato invitato al G7”, ma è nella ...

Donazione degli organi : il ministro Grillo firma il regolamento per il silenzio-assenso : Via libera al regolamento per l’attuazione delle norme sul silenzio–assenso per la Donazione degli organi. Il Ministro della Salute, Giulia Grillo, ha firmato il decreto ministeriale sul Sistema informativo trapianti (Sit), “previsto dalla legge n. 91 del 1 aprile 1999, che regola il principio del silenzio-assenso sulla Donazione di organi“, si legge in una nota del dicastero. “Abbiamo finalmente sbloccato dopo ...

Iran - gli Usa annunciano sanzioni contro il ministro degli Esteri Javad Zarif. Lui : “Non mi toccano - grazie per considerarmi minaccia” : Mentre entrambe le parti sostengono di cercare un nuovo dialogo per arrivare a un accordo sul nucleare, dagli Stati Uniti viene diffusa la notizia di un altro colpo all’esecutivo Iraniano. Washington ha annunciato sanzioni contro il ministro degli Esteri Iraniano, Javad Zarif, che “ha agito o ha preteso di agire, direttamente o indirettamente, per conto del leader supremio della Repubblica islamica”, l’ayatollah Ali Khamenei. ...

Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni al ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif : Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni al ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif. Lo ha fatto sapere il dipartimento del Tesoro, spiegando che le sanzioni vietano a Zarif di viaggiare o effettuare transazioni economiche verso o attraverso gli Stati

Usa - scattano nuove sanzioni contro il ministro degli esteri iraniano Zarif : Congelati tutti gli asset che Zarif ha negli Stati Uniti e divieto di ingresso nei confini statunitensi. Il capo della diplomazia iraniana potrebbe incontrare anche inediti ostacoli a spostamenti fuori dal proprio Paese

Il ministro degli Interni rumeno Nicolae Moga si è dimesso per lo scandalo dell’omicidio della 15enne che la polizia non aveva soccorso in tempo : Il ministro degli Interni rumeno Nicolae Moga si è dimesso per lo scandalo dell’omicidio della 15enne che la polizia non aveva soccorso in tempo. Moga, che aveva giurato da ministro solo sei giorni fa, ha detto che le sue dimissioni

Alexander Acosta si è dimesso da ministro del Lavoro degli Stati Uniti dopo le polemiche per il caso Jeffrey Epstein : Alex Acosta si è dimesso da segretario statunitense del Lavoro dopo l’apertura di una nuova indagine su Jeffrey Epstein, un famoso finanziere miliardario arrestato lunedì con l’accusa di traffico sessuale e associazione a delinquere finalizzata al traffico sessuale. Da giorni Acosta

Grecia - da venditore di enciclopedie in tv a ministro degli investimenti : chi è Adonis Georgiadis : Da venditore di enciclopedie in tv a ministro per attrarre gli investimenti stranieri. La parabola di Adonis Georgiadis, atteso da un compito durissimo, è particolare: sin da ragazzino ha consumato le scarpe per sbarcare il lunario, lavorando nella libreria di suo padre. Poi si è fatto conoscere al grande pubblico vendendo enciclopedie su un canale locale, fino a diventare editore. Ha sempre lavorato, anche prima di prendere la laurea in Storia ...

Lorenzo Fontana ministro degli Affari Europei - Alessandra Locatelli lo sostituisce alla Famiglia : L'attuale ministro della Famiglia passa agli Affari Europei su proposta di Salvini. La deputata comasca del Carroccio prenderà il suo posto. Giuramento nel pomeriggio al Quirinale

Lorenzo Fontana sarà il nuovo ministro degli Affari Europei : Il suo posto al ministero della Famiglia verrà preso da Alessandra Locatelli: i due giureranno oggi al Quirinale

Il presidente del Consiglio Conte ha detto che Lorenzo Fontana sarà il prossimo ministro degli Affari Europei : Giuseppe Conte ha detto oggi che nominerà Lorenzo Fontana ministro degli Affari Europei, un incarico che si era liberato da quando, lo scorso febbraio, il precedente ministro Paolo Savona è passato alla presidenza della CONSOB. Il nome di Fontana circolava

Governo - Salvini pronto a proporre Lorenzo Fontana ministro degli Affari Ue : Alberto Bagnai no, Lorenzo Fontana sì. E’ questione di giorni, se non di ore, la nomina del ministro degli Affari europei, casella lasciata scoperta dopo la partenza di Paolo Savona verso la Consob. Sul nome dell’economista inizialmente circolato in ambienti leghisti il premier Giuseppe Conte avrebbe più di qualche dubbio, così il Carroccio vira sul titolare della Famiglia e della Disabilità. La nomina potrebbe essere formalizzata ...