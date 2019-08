Ultime Notizie Roma del 24-08-2019 ore 14 | 10

Ultime Notizie Roma del 24-08-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati l’ascolto dalla lezione da Francesco Vitale in studio dal clima costruttivo alla mancanza di ostacoli insormontabili andato bene il primo incontro tra il MoVimento 5 Stelle il Partito Democratico impegnati a trovare un programma da condividere per la maggioranza solida come richiesto dal Presidente Sergio Mattarella al termine del primo giro di consultazioni avviato dopo la caduta del ...

Ultime Notizie Roma del 23-08-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla stazione venerdì 23 agosto spazio all’informazione in studio Giuliano Ferrigno migranti in primo piano rimangono solo 5 giorni di razioni alimentari standard a bordo della Auchan biking la nave con 356 sopravvissuti di 203 tra bimbi e ragazzi bloccati da 13 giorni nel Mare Mediterraneo ancora nessun posto di sicurezza è stato assegnato Siamo preoccupati per il rapido peggioramento dello stato ...

Ultime Notizie Roma del 23-08-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla stazione venerdì 23 agosto spazio all’informazione in studio Giuliano Ferrigno migranti in primo piano rimangono solo 5 giorni di reazione alimentari standard a bordo della Auchan biking la nave con 356 sopravvissuti di 203 tra bimbi e ragazzi bloccati da 13 giorni nel Mare Mediterraneo ancora nessun posto di sicurezza è stato assegnato Siamo preoccupati per il rapido peggioramento dello stato ...