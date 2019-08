Incendi in Siberia | bruciati 6 milioni di ettari Orsacchiotto corre verso i volontari

L’estate degli Incendi : Amazzonia - Siberia e Canarie devastate dalle fiamme : La foresta amazzonica bruciaLa foresta amazzonica bruciaLa foresta amazzonica bruciaLa foresta amazzonica bruciaLa foresta amazzonica bruciaLa foresta amazzonica bruciaLa foresta amazzonica bruciaLa foresta amazzonica bruciaLa foresta amazzonica bruciaLa foresta amazzonica bruciaLa foresta amazzonica bruciaLa foresta amazzonica bruciaLa foresta amazzonica bruciaLa foresta amazzonica bruciaLa foresta amazzonica bruciaLa foresta amazzonica ...

Siberia in fiamme - Greenpeace : “Bruciata un’area grande come la Grecia”. Ignorati 295 Incendi : “Spegnerli costa troppo” : Foreste in fiamme, territori bruciati e animali in fuga o morti. Tutte immagini postate sui social e accompagnate dall’hashtag #SiberiaIsBurning. Secondo Greenpeace Russia sono 13 i milioni di ettari bruciati nel Paese solo nel 2019. All’origine del disastro, hanno spiegato le autorità forestali russe, ci sono i fulmini ma il vice ministro delle Emergenze, Igor Kobzev, ha dichiarato lunedì che “la maggior parte è iniziata vicino a ...

Incendi in Siberia : le conseguenze di un disastro ambientale : Luglio 2019 passerà alla storia come uno dei mesi più caldi registrati a livello globale. Ma non solo. L’intera estate 2019 sarà ricordata per le disastrose conseguenze che le alte temperature hanno provocato nelle aree più fredde del Pianeta, devastate come non mai dagli Incendi. 4,3 milioni di ettari di foresta bruciati finora. Una cifra che lascia senza fiato e che continua ad aumentare, ora dopo ora. È ciò che sta accadendo in Siberia, il ...

Riscaldamento globale : gli Incendi in Siberia dimostrano che non abbiamo istinto di sopravvivenza : Il Riscaldamento globale ha iniziato a dimostrarci apertamente quali e quanti danni è in grado di fare: da una parte abbiamo la Siberia che sta bruciando incessantemente, dall'altro la Groenlandia che si sta sciogliendo a più rapidamente del previsto. Ma quali sono le reali conseguenze di questi disastri ambientali?Continua a leggere

Greenpeace lancia allarme clima : Incendi in Siberia : Greenpeace lancia allarme incendi in Siberia, documentato da una squadra Russa i massicci incendi che stanno interessando la Grande foresta

Emergenza Incendi in Siberia - “la situazione è catastrofica” : bruciata un’area grande come Lombardia e Piemonte : Una squadra di Greenpeace Russia ha documentato i massicci incendi che stanno interessando la grande foresta del Nord nella regione di Krasnoyarsk in Siberia. Nonostante le dichiarazioni delle autorità, spiega l’organizzazione in una nota, “l’intensità degli incendi non sta diminuendo e anzi, la distruzione di 4,3 milioni di ettari di foresta (una superficie equivalente a quella di Lombardia e Piemonte messi insieme) e ...

Siberia devastata dagli Incendi - in cenere 4.5 milioni di ettari. Russia : "e' tutto normale" : La situazione sta divenendo ormai catastrofica in Siberia, ma la notizia purtroppo sembra non suscitare molto interesse sia tra i media che tra gli stessi governatori russi. Pochi giorni fa vi...

Gli Incendi in Siberia sono sempre lì : Interessano un'area più grande della Sardegna, e gli sforzi per spegnerli sembrano fin qui poco efficaci

Incendi Russia - brucia la Siberia : 4 milioni di ettari in fiamme : La Siberia brucia. Secondo Greenpeace Italia, “sono 4 milioni gli ettari della Grande foresta del Nord in fiamme” a causa degli Incendi che stanno colpendo le coste del mar Glaciale Artico, in Groenlandia, Russia, Canada e Alaska. Secondo il ??capo del servizio meteorologico russo Maxim Yakovenko il disastro sarebbe legato ai cambiamenti climatici che hanno innalzato le temperature a livelli record. In diverse località artiche si ...

Incendi - l’Artico sta bruciando : fuoco in Alaska - Groenlandia e Siberia - “mai successo niente di simile - non sappiamo come l’atmosfera reagirà a una situazione così drammatica” [FOTO e VIDEO] : l’Artico sta bruciando. Grandi fasce del tradizionalmente freddo Artico vengono consumate da un incredibile numero di Incendi dalla Russia alla Groenlandia e all’Alaska. “Incendi artici: la combinazione di queste due parole è ancora insolita nel mio campo della scienza degli Incendi. Gli Incendi artici sono rari, ma non sono senza precedenti. Quello che è senza precedenti è il numero di Incendi che si stanno verificando. I satelliti intorno al ...

Incendi in Siberia : bruciati 3 milioni di ettari. A fuoco un'area piu' grande della Sicilia : La situazione in Siberia sta assumendo contorni apocalittici, mai visti negli ultimi diecimila anni. Gli Incendi stanno continuando a devastare centinaia di migliaia di ettari di boschi tipici...

Incendi in Siberia : aviazione militare e sciamani per combattere i roghi : Massima attenzione in Siberia, dove gli Incendi stanno divorando migliaia di ettari di taiga: in azione, per scongiurare il disastro ambientale, anche l’aviazione militare russa. La forza è distribuita per terra e per mare: all’aeroporto di Krasnojarsk sono giunti dieci Iliushin-71 che saranno affiancati da dieci elicotteri anti-Incendio. Ogni Iliushin-71 è in grado di trasportare 42 tonnellate di acqua. Via terra sono invece ...

Incendi in Siberia : intervento di speciali aerei - spargeranno ioduro d’argento per indurre la pioggia : Si interverrà con azioni di ingegneria climatica in Siberia, nel tentativo di domare gli Incendi che imperversano da giorni, inducendo artificialmente la pioggia con aerei modificati per spargere ioduro d’argento: lo ha reso noto l’impresa federale Avialesokhrana, come riportato da Interfax. “Oggi un aereo da ricognizione meteorologica Antonov An-26 è decollato da Irkutsk e si è diretto verso il nord della regione, dove sono ...

Centinaia di Incendi in Siberia - Putin invia l’esercito : in fumo milioni di ettari e sui social scoppia la protesta : Il presidente russo, Vladimir Putin, ha ordinato l’invio dell’esercito sulle regioni della Siberia colpite dagli incendi. Lo ha riferito il Cremlino. La maggioranza dei roghi attivi è nella regione di Irkutsk, dove i vigili del fuoco sono alle prese con 59 incendi in una superficie di 78.226 ettari. Cinque incendi hanno colpito aree naturali protette, per un totale di 1.712 ettari. Nella regione russa di Krasnoyarsk i vigili del ...