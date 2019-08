Belen e Stefano come Sandra e Raimondo Il sogno del direttore

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 24 agosto 2019) Belén eDe Martino sono due “tarantolati” doc e per questo affiancheranno il conduttore Gino Castaldo nella serata del concertone a conclusione de La Notte della Taranta, in programma a Melpignano (provincia di Lecce) sabato 24 agosto. A spiegare la scelta della originale coppia sul palco di Melpignano – che ha già sollevato critiche da parte del pubblico – è stato ildi Rai Due, Carlo Freccero in conferenza stampa. “Ritengo che questa manifestazione debba essere divulgata a tutti, non soltanto ai cultori e agli innamorati di questa tradizione incredibile, favolosa, emblematica che ha nascosti migliaia di significati che si intersecano tra di loro. Occorre che questa manifestazione prosegua nel tempo e non sia solo dei gioielli costruiti in qualche museo. In questo contesto, in questa chiave – ha sottolineato Freccero – era molto importante prendere i due personaggi ...

