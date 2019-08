Andrea Bocelli La musica del silenzio film stasera in tv | cast | trama | curiosità

La musica del silenzio - Andrea Bocelli/ Su Rai 1 il film sulla sua vita - 24 agosto - : La musica del silenzio nel cast Andrea Bocelli e Zucchero fornaciari per due cameo. La trama del film in onda oggi, 24 agosto, in seconda serata su Rai 2.

La musica del silenzio - trama e cast della fiction sulla storia di Andrea Bocelli : Sabato 24 agosto, su Rai1, in seconda serata dalle 22.30 in poi, va in onda il biopic dedicato ad Andrea Bocelli La musica del silenzio che, romanzandola, racconta la storia della vita del tenore leggero toscano, dall’infanzia fino alla sua attuale carriera. Tra i consulenti della fiction, ovviamente, ci sono anche Bocelli stesso e i suoi più stretti collaboratori. Gli sceneggiatori sono Anna Pavignano e Michael Radford, che ha firmato ...

Andrea Bocelli con Ali Di Libertà su Rai1 a settembre - una serata speciale per Camerino : Andrea Bocelli con Ali Di Libertà su Rai1 a settembre per una serata benefica per la raccolta dei fondi utili alla ricostruzione dell’Accademia Musicale della città di Camerino. I promo sono già in rotazione televisiva e mostrano Andrea Bocelli tra la natura; ad accompagnarlo è la sua stessa voce, una delle più apprezzate del panorama italiano. Noto in tutto il mondo, Bocelli è apprezzato anche per le opere di beneficenza che porta a termine ...

Grande paura per Andrea Bocelli : attimi di tensione sul palco : paura sul palco per Andrea Bocelli. Il cantante si è esibito al Teatro del silenzio, a Lajatico, in occasione dell’evento “Le ali della libertà” registrando il tutto esaurito. Grazie ad Andrea Bocelli il Teatro del silenzio, è riuscito a volare di nuovo tra giochi di luci, danze e sorprese che si sono susseguiti per oltre due ore di spettacolo. Assente, come già annunciato la pop star Dua Lipa che doveva duettare con Bocelli come Mika ha fatto ...

Ali di Libertà : Andrea Bocelli e Serena Rossi alla guida di una serata benefica per Camerino : Serena Rossi - Ali di Libertà Una serata all’insegna dell’opera lirica al fine di raccogliere fondi per la ricostruzione dell’Accademia Musicale della città di Camerino, struttura resa inagibile dal sisma che si è verificato nel 2016. E’ questa la missione di Ali di Libertà, lo show di Andrea Bocelli giunto alla terza edizione. Al fianco del cantante ci sarà la poliedrica Serena Rossi. In onda sabato 14 settembre 2019 ...

Andrea Bocelli alle Universiadi 2019 : chi è - carriera e biografia : Andrea Bocelli alle Universiadi 2019: chi è, carriera e biografia Allo stadio San Paolo di Napoli questa sera avrà luogo la cerimonia d’apertura delle Universiadi, dove Andrea Bocelli si esibirà insieme al figlio Matteo. Vista l’importanza dell’evento, Bocelli ha dichiarato: “Sono onoratissimo di partecipare a questa cerimonia di apertura delle Universiadi in una città, quella di Napoli, dove l’università conta otto secoli di storia, dove lo ...