Toti | Non credo al ritorno 5S-Lega Urne? Nessun veto su Forza Italia

Governo : Toti - ‘oggi giornata cruciale - compromessi non servono’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Oggi è una giornata cruciale per l’Italia. Il Paese ha bisogno di risposte urgenti e per troppo tempo rimandate su: infrastrutture, giustizia, tasse, occupazione, autonomia, formazione professionale, ambiente, piano energetico. Il Paese è fermo da troppo tempo. Temo che ogni compromesso non sarà in grado di dare risposte convincenti”. Lo scrive Giovanni Toti su Facebook. L'articolo ...

Governo - Toti : “Compromessi al ribasso non fanno bene all’Italia. Spinta propulsiva finita” : Il presidente della Liguria e leader del movimento “Cambiamo” Giovanni Toti è stato ospite alla Festa della Lega Toscana, per un’intervista con Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega in Senato. Molti i temi affrontati, a partire dal buon Governo di centrodestra che ha conquistato tante regioni da sempre governate dalla sinistra, come lo era la Liguria, che dalla vittoria di Toti nel 2015 a oggi è arrivata ad essere guidata per ...

Crisi governo - Toti : “M5s male della politica - ma non è solo colpa loro. Ora cambiamento vero” : “Dare tutta la colpa al Movimento cinque stelle non sarebbe un’analisi corretta. Se ci troviamo a questo punto è colpa del fallimento delle solite promesse fatte dalle solite facce con i soliti programmi, non dimentichiamo i governi del Pd. Le risposte dei governi di sinistra e grillini hanno lasciato a desiderare, e noi siamo qui per cambiare”. Lo ha dichiarato il governatore della Liguria ed ex coordinatore azzurro Giovanni Toti in ...

Forza Italia - Toti si porta via anche Paolo Romani. L’ex fedelissimo di Berlusconi : “Ma non è ancora una scissione” : Massimo Vittorio Berruti, Gaetano Quagliariello e Luigi Vitali. Ma anche Paolo Romani. L’ex fedelissimo di Silvio Berlusconi, per una vita al fianco dell’ex Cavaliere dai tempi di Lombardia Tv fino al ruolo di ministro dello Sviluppo Economico, passa con gli “scissionisti” di Giovanni Toti. Con un ruolo da protagonista, visto che sarà fra i fondatori di “Cambiamo”, andando personalmente all’appuntamento ...

Toti lascia Forza Italia : "Noi non ci rassegniamo - anzi - con entusiasmo partiremo presto per un grande giro d’Italia" : "Mi pare che ci siano le condizioni per cui ognuno vada per conto suo. Semmai è Forza Italia che esce da se stessa... Buona fortuna a tutti!". Con queste parole Giovanni Toti ha annunciato il suo addio a Forza Italia al termine del 'tavolo delle regole', incontro che sarebbe dovuto servire a riorganizzare FI.Il partito non ha voluto seguire il suo progetto di rilancio, che prevedeva l'innovazione rappresentata da primarie aperte: "Non si ha ...

FI - Berlusconi azzera i coordinatori. Carfagna e Toti Non ci stanno : «La tragedia sta diventando farsa, mi pare non ci sia la volontà di cambiare alcunché», spiega ai giornalisti il Governatore della Liguria, ormai fuori da Forza Italia, dopo la riunione del tavolo delle regole a Roma. Critica anche la vicepresidente della Camera: «Non farò parte di comitato di liquidazione» del partito

Il presidente della Liguria Giovanni Toti Non è più coordinatore di Forza Italia : Il presidente della Liguria Giovanni Toti ha annunciato oggi di non essere più coordinatore di Forza Italia, una carica che aveva assunto soltanto lo scorso 19 giugno insieme alla sua principale rivale nel partito, la vicepresidente della Camera Mara Carfagna.

Berlusconi lancia coordinamento a 5 - Toti Non c’è : Roma, 1 ago. (AdnKronos) – Il presidente Silvio Berlusconi, “preso atto che il Tavolo delle regole per il nuovo Statuto di Forza Italia ha terminato i suoi lavori ed alla luce del suo esito, ha deciso la nomina di un coordinamento di presidenza”. E’ quanto si legge in una nota del leader azzurro, che annuncia la costituzione del nuovo organismo direttivo a 5 senza Giovanni Toti, che oggi : “Temo – ha ...

Silvio Berlusconi - Giovanni Toti smonta subito L'altra Italia : "Auto d'epoca che non paga il bollo" : Giovanni Toti e Silvio Berlusconi sono ormai ai ferri corti. Il governatore della Liguria, dopo aver più volte minacciato l'addio a Forza Italia (senza mai farlo veramente), ora se la prende con la proposta del leader azzurro. Berlusconi ha, infatti, in mente L'altra Italia, non un altro partito - c

Berlusconi - Toti : “Una federazione di centro non è casa mia. Paciugo incomprensibile” : “Questa non è casa mia. Non è il posto dove ritengo si possa cercare di ricostruire un centrodestra moderato nei toni e nei contenuti, attento al mondo produttivo che oggi ha poca attenzione da questo governo, alfiere di quelle grandi opere che restano uno dei principali problemi del Paese“. Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e coordinatore di Forza Italia, liquida così la proposta di Berlusconi di creare l’Altra ...

Berlusconi - Toti : “L’idea di una federazione di centro? Non è casa mia. Paciugo incomprensibile” : “Non è il posto dove ritengo si possa cercare di ricostruire un centrodestra moderato nei toni e nei contenuti, attento al mondo produttivo che oggi ha poca attenzione da questo governo, alfiere di quelle grandi opere che restano uno dei principali problemi del Paese“. Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e coordinatore di Forza Italia, liquida così la proposta di Berlusconi di creare l’Altra Italia, una ...

Forza Italia - Gelmini : “Toti ha stancato. Noi non siamo come Lega e Fratelli d’Italia” : “Io sono assolutamente favorevole alle primarie in Forza Italia, ma non condivido né i toni, né la linea politica di Giovanni Toti. Queste critiche giornaliere, questi ultimatum rivolti a Forza Italia e a Berlusconi onestamente hanno stancato, soprattutto i nostri elettori. Toti vuole rendere Forza Italia ancillare rispetto a Lega e a Fratelli d’Italia”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, ...

Forza Italia - Toti : “Dimissioni senza primarie? Se non si vuole cambiare - mio mandato inutile” : “Dimissioni da coordinatore se al tavolo delle regole di Forza Italia non si darà il via libera a primarie aperte? Se non si cambia assolutamente nulla direi che il mio mandato è inutile“. A rivendicarlo il coordinatore azzurro, Giovanni Toti, arrivando a palazzo Chigi per un incontro con il governo sul Ponte Morandi. “Il mio è un mandato per cambiare, se non si vuole cambiare me ne faccio una ragione ma ne prendo anche ...