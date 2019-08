Laxalt-Atalanta | oggi è il giorno decisivo | per chiudere resta da convincere il giocatore

Fonte : milanworld

(Di giovedì 22 agosto 2019)potrebbe finalmente sbloccarsi qualcosa per quanto riguarda il calciomercato del Milan. Le manovre dei rossoneri, sia in entrata che in uscita, sono ferme da diverse settimane, complice soprattutto la mancata partenza di André Silva che ha complicato i piani della dirigenza rossonera per l’acquisto di Angel Correa. Ad ogni modo, la giornata odierna dovrebbe essere decisiva per il passaggio diall’. L’entourage dell’esterno uruguaiano e la dirigenza del club bergamasco si incontreranno a Zingonia nel tentativo di trovare un accordo. Attalmenteguadagna 1,8 milioni annui. Una cifra che l’non è disposta a raggiungere, ma che potrebbe comunque avvicinare (si parla di 1,3 milioni più bonus). Insomma, l’accordo tra ile gli orobici non è poi così lontano. Tutto fatto, invece, per quanto riguarda i due ...

