Capovolgiamo il mondo dei profitti | la lezione di Adriano Olivetti

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 22 agosto 2019) Tu vuò fa’ l’americano… era il ritornello della canzone di Renato Carosone degli anni Cinquanta che irrideva all’imperante americanismo negli usi e nei consumi, poi esteso anche agli obiettivi delle imprese. A partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, e nel susseguirsi di diverse crisi tra cui l’ultima disastrosa recessione mondiale cominciata nel 2008, c’è stato un mantra del big business statunitense: fareper aumentare lo shareholder value, il valore per gli azionisti. Milton Friedman, premio Nobel per l’economia e padre del neo-liberismo, negli anni Settanta affermava: l’unico fine “eticamente” aziendale e professionale che devono perseguire i manager è di massimizzare idell’azienda, perché ogni altro obiettivo (anche di responsabilità sociale) sarebbe ...

