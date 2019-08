Pensioni ultima ora | Quota 100 e dimissioni Conte | cambia col nuovo governo?

Pensioni ultima ora : Quota 100 - Uil “servono modifiche - poche domande” : Pensioni ultima ora: Quota 100, Uil “servono modifiche, poche domande” Pensioni ultima ora: Quota 100 è, in materia previdenziale, una novità degli ultimi medi che consente di andare in pensione ai lavoratori con i seguenti requisiti: 62 anni di età e 38 anni di contributi versati. Si tratta di un provvedimento la cui durata temporanea è stata fissata, dal governo Conte, per il periodo 2019-2021 che ha scatenato molte osservazioni, critiche ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 - Durigon “chi critica è ignorante” : Pensioni ultima ora: Quota 100, Durigon “chi critica è ignorante” Pensioni ultima ora: come già avvenuto in diverse altre occasioni il sottosegretario leghista Claudio Durigon difende Quota 100. Per l’ex sindacalista la possibilità di pensione anticipata offerta a chi ha 62 anni di età e 38 anni di contributi versati resta un’azione molto positiva introdotta dal governo Conte. Pensioni ultima ora, intervento di Durigon su ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 a rischio stop “uno spreco - misura errata” : Pensioni ultima ora: Quota 100 a rischio stop “uno spreco, misura errata” Pensioni ultima ora: si profila sempre più concretamente la possibilità di un governo Pd-M5S. Ciò che sembrava a dir poco fantascienza fino a poche settimane fa si potrebbe avverare nei prossimi giorni, colpa di Matteo Salvini e del suo sfogo di Ferragosto, che certamente ha lasciato e lascerà non pochi strascichi. Ciò si rifletterà anche sulle Pensioni e in ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 - potrebbe saltare per alcuni docenti : Pensioni ultima ora: Quota 100, potrebbe saltare per alcuni docenti Molti lavoratori della scuola potrebbero non riuscire ad andare in pensione con Quota 100 entro le tempistiche stabilite; potrebbero essere costretti ad aspettare un altro anno. Pensioni ultima ora: slittamento di un anno? Cresce la preoccupazione per i docenti e i membri del Personale Ata che hanno fatto domanda di pensionamento anticipato con Quota 100; nonostante la ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 e cumulo redditi da lavoro - la circolare Inps : Pensioni ultima ora: Quota 100 e cumulo redditi da lavoro, la circolare Inps Con la circolare n. 117/2019 l’Inps ha fornito chiarimenti sull’incumulabilità della pensione anticipata Quota 100 con i redditi da lavoro, con riferimento anche alla valutazione dei periodi di lavoro svolto all’estero ai fini del conseguimento della stessa e alla decorrenza della prestazione. Pensioni ultima ora: Quota 100 e cumulo redditi lavoro autonomo, i ...

Pensioni ultima ora : solo in 128mila beneficiano della pensione di cittadinanza : Pensioni ultima ora: solo in 128mila beneficiano della pensione di cittadinanza L’Inps ha diffuso i risultati del monitoraggio sulla pensione di cittadinanza: sono 112mila i nuclei familiari beneficiari della pensione di cittadinanza, per un totale di 128mila persone, a metà luglio. Si tratta del 25% della potenziale platea. Pensioni ultima ora: gli ultimi dati Inps della pensione di cittadinanza 128 mila le persone che attualmente ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 a rischio con crisi di governo - che succede? : Pensioni ultima ora: Quota 100 a rischio con crisi di governo, che succede? Pensioni ultima ora: quali conseguenze avrà la crisi di governo sull’assetto previdenziale del nostro Paese? È la domanda che tanti italiani si stanno ponendo in queste ore. Il governo in carica, composto da MoVimento 5 Stelle e Lega, ha introdotto col decreto n. 4/2019 Quota 100 dando la possibilità ai lavoratori con 62 anni e 38 contributi versati di andare ...

Pensioni ultima ora : Riforma Fornero - gli effetti sui redditi bassi : Pensioni ultima ora: Riforma Fornero, gli effetti sui redditi bassi Pensioni ultima ora: le condizioni Pensionistiche di chi opera nel campo dell’agricoltura ed in particolare di chi ha redditi bassi. Questo al centro dell’approfondimento che si ricollega alla introduzione del sistema previdenziale approvato dal Governo Monti di cui ha fatto parte il ministro Fornero. Pensioni ultima ora, il sistema agricolo A parlare ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 - Decaro “Quota 100 blocca i comuni” : Pensioni ultima ora: Quota 100, Decaro “Quota 100 blocca i comuni” Pensioni ultima ora: il dibattito su Quota 100 è aperto e sempre abbastanza vivo. Dopo le esternazioni, anche negli ultimi giorni, del sottosegretario al lavoro Claudio Durigon che è tra i più convinti sostenitori della misura non mancano gli interventi critici. Uno degli ultimi arriva dal sindaco di Bari e presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Comuni ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 Lega “abbiamo sbloccato migliaia di posti” : Pensioni ultima ora: Quota 100 Lega “abbiamo sbloccato migliaia di posti” Pensioni ultima ora: tra i primi commenti all’incontro convocato da Conte con le parti sociali in cui si è discusso della prossima legge di bilancio c’è quello del sottosegretario al lavoro Claudio Durigon. Il quale, oltre alla necessità di avviare una riforma fiscale, è tornato sulla utilità di Reddito di Cittadinanza e Quota 100. Pensioni ultima ora, ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 - Durigon “spero che i posti vacanti aumentino” : Pensioni ultima ora: Quota 100, Durigon “ spero aumento posti vacanti” Pensioni ultima ora: piena approvazione verso Quota 100 da parte dell’esecutivo che continua ad operare per mettere a punto l’impianto previdenziale. Il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, esponente della Lega, molto presente nel dibattito, ha rilanciato la posizione dell’esecutivo su una delle due misure principali introdotte col docreto n. ...

Pensioni ultima ora : nuovo servizio CIP Inps - come funziona. La circolare : Pensioni ultima ora: nuovo servizio CIP Inps, come funziona. La circolare Pensioni ultima ora: in linea con gli impegni degli ultimi anni l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, ora guidato da Pasquale Tridico, continua a mettere a disposizione degli utenti strumenti per facilitare la consultazione dei dati lavorativi ai fini previdenziali. Pensioni ultima ora, CIP: cosa potranno consultare i lavoratori dipendenti del settore ...

Pensioni ultima ora : part time verticale - governo al lavoro per l’uscita : Pensioni ultima ora: part time verticale, governo al lavoro per l’uscita Pensioni ultima ora: l’impegno del governo per porre rimedio alla penalizzazione in termini contributivi per i lavoratori impiegati con contratto parte time verticale. Si tratta di lavoratori che nella giornata lavorativa sviluppano tutte le ore di lavoro ma solo alcuni giorni della settimana, oppure solo in alcune settimane o mesi dell’anno. Pensioni ultima ...

Pensioni ultima ora : dl salva conti - ecco i risparmi per Quota 100 : Pensioni ultima ora: dl salva conti, ecco i risparmi per Quota 100 Pensioni ultima ora: come già anticipato una parte delle risorse inizialmente stanziate per Reddito di Cittadinanza e Quota 100 saranno destinate ad evitare la procedura di infrazione per l’eccessivo debito pubblico a danno dell’Italia da parte della Commissione Europea. Pensioni ultima ora, risorse disponibili da RdC e Quota 100 In tal senso è confermato ...