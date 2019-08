Incidente di ritorno dalla discoteca | Lia muore a 20 anni | alla guida il fidanzato

Basket - Ognjen Kuzmic in coma dopo un grave Incidente. Il cestista serbo era di ritorno da un matrimonio : E’ in coma indotto Ognjen Kuzmic, centro serbo con una breve esperienza anche nei Golden State Warriors del primo anello dell’era Steph Curry (2015), dopo un incidente stradale di cui è rimasto vittima dopo un matrimonio. Il giocatore, stando a quando riportato dalla Stella Rossa, il club per il quale aveva firmato poco meno di due settimane fa dopo due anni al Real Madrid, stava percorrendo la strada che va da Banja Luka a Prijedor, ...