Si addormenta sul materassino in Calabria e si risveglia in Sicilia Salvato dalla

Scilla - 28enne si addormenta in mare sul materassino : ritrovato nello Stretto di Messina : Ha rischiato grosso un ragazzo di 28 anni che domenica pomeriggio a Scilla, in provincia di Reggio Calabria, è entrato in acqua con il suo materassino. L'intenzione del giovane, forse, era quella di concedersi un pizzico di riposo cullato dalle onde del mare. Ben presto però, quello che in un primo momento avrebbe dovuto essere un momento di relax, si è trasformato in un incubo per il giovane che, senza accorgersene, è stato trascinato al largo ...

Il Giornale : “Napoli gigante addormentato sul mercato. Basterà il parafulmine Ancelotti?” : L’immobilismo attivo Il gigante addormentato. Titola così Il Giornale a proposito del mercato del Napoli. Il quotidiano comincia scrivendo così: “L’immobilismo attivo (riferimento triste e tragico della storia italiana, ndr) di De Laurentiis per ora ha prodotto più illusioni che certezze”. E aggiunge: “ Carlo Ancelotti è stato il parafulmine di acquisti mancati e pesanti partenze della scorsa stagione. Ma ora? Un allenatore non può ...

Entra in casa per una rapina - si stende un attimo sul letto e si addormenta - cosa accade : Un ragazzo di 22 anni, Frankie Flannigan , inglese , dopo essere stato cacciato da casa dalla mamma perché era sempre ubriaco, è andato dalla nonna per chiedere ospitalità ma anche la nonna, vedendolo alticcio, non lo ha fatto Entrare. Allora il ragazzo ha visto che una finestra di una casa vicino a quella della nonna era aperta e ha deciso di Entrare per rubare degli oggetti da rivendere e comprarsi altro da bere e, magari, anche qualcosa ...

Mentre è al lavoro in banca si addormenta con la testa sulla tastiera e parte un bonifico di 222 milioni di euro : La vicenda è accaduta a Berlino dove un uomo, impiegato di banca, Mentre era al lavoro si è dolcemente addormentato con la testa sulla tastiera del computer. Quel movimento con la testa ha causato la partenza di un bonifico che lui stava già predisponendo prima che si addormentasse. La schermata era, dunque, aperta sulla pagina dei bonifici e ancora da digitare era solo l’importo. L’importo, appunto, doveva essere di 64,20 euro e, invece, la ...