Janet Jackson | Sarò come mia madre | crescerò mio figlio senza aiuti

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 19 agosto 2019)single del suo unicoEissa, 3 anni, la popstar ha deciso di non chiedereesterni per crescere il piccolo, memore dell'esempio di suache ha cresciuto da sola 9 figli. Durante un'intervista rilasciata alla rivista "Stellar", la popstarha raccontato di non aver bisogno di una babysitter per crescere suoEissa, 3 anni, nato per fecondazione in vitro dall’allora suo marito, il miliardario saudita Wissam Al Mana. Figlia di una famiglia molto numerosa, la discendente del mitico clanintende occuparsi di suoin prima persona non per capriccio né per andare controcorrente rispetto a quanto fanno molte altre sue famose colleghe. Semplicemente ritiene di avere tutta l’esperienza e la volontà per riuscirci.“È difficile essere unasingle che lavora. Ma io faccio tutto da solal'aiuto di nessuno perché penso ...

LFimoLally : @TassoniPatrizia Tutti i nomi no, Jesse - Leroy - Danny - Bruno - Cleo ( che era Janet Jackson ) - xfightfordreams : Praticamente adesso non riesco più a sentire Nasty di Janet Jackson senza pensare ad Asia O'Hara e alle farfalle -