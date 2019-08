Calciomercato Inter – Sorpasso alla Juventus per Federico Chiesa | i motivi che rendono

Calciomercato Inter – La Roma blinda Dzeko : via solo per Icardi! E il tempo stringe… : Si complica l’affare Dzeko-Inter: la Roma non ha intenzione di cedere il suo giocatore per un’offerta che comprenda solo soldi. Il bosniaco vestirà di nerazzurro solo in cambio di Icardi Edin Dzeko all’Inter sembrava una formalià. Il bosniaco aveva mostrato la volontà di trasferirsi, la Roma aveva dato l’ok e l’Inter aveva trovato subito l’accordo su stipendio e cartellino del giocatore. I 20 milioni richiesti dalla Roma però sono sembrati ...

Calciomercato Inter NEWS/ Si accelera per Dzeko. E Icardi? - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS, Ultime notizie sulle trattative dei nerazzurri: si accelera per Dzeko. E Icardi? Le pretese per l'argentino non si abbassano

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : ufficiale Perisic al Bayern Monaco! Roma su Zappacosta : Fiorentina interessata a Kurzawa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.00 La nostra DIRETTA LIVE odierna termina qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. 16.56 MILAN – Indiscrezioni vogliono Ricardo Rodriguez lontano dai rossoneri: sullo svizzero è piombato lo Schalke 04. 16.55 Roma – Secondo il Corriere dello Sport, Petrarchi ha rimesso gli occhi sul suo vecchio pallino Armando Izzo. 16.53 VALENCIA – Dopo la cessione di ...

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : ufficiale Perisic al Bayern Monaco! Roma su Zappacosta : Fiorentina interessata a Kurzawa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00 INTER – ufficiale la cessione a titolo temporaneo annuale di Facundo Colidio al Koninklijke Sint-Truidense Voetbalvereniging. 15.56 PSG – Kurzawa è in uscita: Fiorentina e Tottenham sono sulle tracce del terzino ex Monaco. Leonardo spera di racimolare 15 milioni dalla sua cessione. 15.45 Roma – I giallorossi, come riporta il “Corriere dello Sport”, sono ...

Calciomercato Inter News/ Sirene turche per Joao Mario - Ultime notizie - : Calciomercato Inter News, Ultime notizie sulle trattative dei nerazzurri: per il portoghese si starebbe facendo avanti un altro club oltre al Monaco.

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : ufficiale Perisic al Bayern Monaco! Inter su Chiesa per il 2020 - Correa si avvicina al Milan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:00 ROMA – Non solo Werner: per sostituire Dzeko spunta sul giornale spagnolo Marca anche il nome di Mariano Diaz, attaccante del Real Madrid seguito anche dal Marsiglia. 12:55 Inter – Percorso inverso per due giocatori nerazzurri: Dalbert sembra destinato in Francia, mentre possibile la permanenza di Borja Valero, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport. 12:50 ...

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : ufficiale Perisic al Bayern Monaco! Inter su Chiesa per il 2020 - Correa si avvicina al Milan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:05 Milan – Capitolo cessioni: la Gazzetta dello Sport rivela che potrebbero salutare sia Andrè Silva che Castillejo. Sul primo c’è stato l’inserimento dell’Espanyol, mentre per lo spagnolo è viva l’ipotesi del ritorno al Villareal. 12:00 BOLOGNA – Secondo quanto riportato da Tuttosport, i rossoblu hanno riagganciato i contatti per l’attaccante del ...

Calciomercato Inter – Ivan Perisic è ufficialmente un giocatore del Bayern Monaco : Perisic è ufficialmente un giocatore del Bayern Monaco: la nota del club Mancava solo l’ufficialità che è arrivata stamattina: Ivan Perisic è un giocatore del Bayern Monaco. Ad annunciarlo è stato il club tedesco con una nota sul proprio sito e tanti post social. Il croato ha effettuato le visite mediche di rito e adesso è pronto a trasferirsi in prestito fino al 30 giugno 2020 con diritto di riscatto per il Bayern. “Sono molto ...

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : Neymar derby Real-Barca - la Roma spinge per Icardi - Inter su Chiesa per il 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:10 LECCE – Parte la caccia al difensore azzurro Gabriel Paletta, il quale ha rescisso dal il suo contratto con lo Jangsu Suning. Su di lui anche Sassuolo e Cagliari. 11:07 Inter – UFFICIALE! Perisic è un giocatore del Bayern Monaco dopo quattro anni con i nerazzurri. 11.00 GENOA – I rossoblù vogliono un altro difensore e puntano a Goldaniga del Sassoulo come riporta ...

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : Neymar e Pogba scuotono il mercato - Inter vicina a Dzeko - la Juve vuole sfoltire la rosa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport. Anche se ormai siamo alle porte del Ferragosto, ed il campionato è ancora lontano, il Calciomercato ci sta proponendo notizie, voci ed ufficialità, ora dopo ora. In questo martedì 13 agosto non potete perdervi la nostra DIRETTA LIVE dedicata a tutti i movimenti del Calciomercato a 360 gradi. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in atto e di tutti ...

Calciomercato Inter NEWS/ Biraghi idea per la fascia! - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS, Ultime notizie sulle trattative dei nerazzurri: Conte cerca un rinforzo per la fascia sinistra, Biraghi nel mirino

Calciomercato 13 agosto : Juve - pronte 6 cessioni. Inter-Icardi - le ultimissime. Cagliari - spunta Ounas : Calciomercato 13 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 13 agosto. JuveNTUS– Come confermato da Sarri, i bianconeri dovranno cercare di cedere 6 giocatori per evitare spiacevoli sorprese in chiave Champions. Perin, Rugani, Matuidi, Khedira, Mandzukic e Dybala verso l’addio. INTER– Situazione ingarbugliato per quel che riguarda Icardi. Il centravanti nerazzurro vorrebbe solamente la […] L'articolo Calciomercato ...

Calciomercato ROMA NEWS/ Dzeko verso l'Inter - Icardi ha detto 'sì' - ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ultime notizie: l'attaccante argentino avrebbe accettato l'importante proposta formulata dai giallorossi, il bosniaco verso Milano.

Calciomercato ultime notizie : Dybala - si avvicina il Psg - Inter più lontana : Calciomercato ultime notizie: Dybala, si avvicina il Psg, Inter più lontana La Premier League, almeno per il momento, non fa parte del futuro di Paulo Dybala; tuttavia, l’argentino difficilmente resterà a Torino nella prossima stagione. Calciomercato ultime notizie: Sarri, “dobbiamo tagliarne sei” Sfumato il trasferimento al Manchester United prima e quello al Tottenham dopo, Dybala è ancora un giocatore della Juventus anche se non ...