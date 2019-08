The Witcher | l' attore Henry Cavill spiega il mito che circonda i Witcher

The Witcher Netflix : la Ciri della prima stagione descritta dall'attrice Freya Allan : La serie TV di The Witcher targata Netflix sarà disponibile alla fine di quest'anno e molti fan si sono domandati come saranno caratterizzati i personaggi principali come Geralt, Yennefer e Ciri. Considerando che l'opera di ispira al libri di Andrzej Sapkowski (e non ai ben più famosi videogiochi) le possibilità sono praticamente infinite.Durante un'intervista al San Diego Comic-Con, l'attrice Freya Allan ha fornito una descrizione di Ciri, ...

Monster Hunter World : una mod consente di giocare come Triss e Yennefer di The Witcher 3 : Il modder 'crimsonfaust' ha pubblicato due nuove mod per Monster Hunter World. come suggerisce il titolo, queste mod ti consentono di giocare come Triss Merigold e Yennefer di The Witcher 3.Purtroppo non esistono mosse o abilità particolari utilizzando questi due personaggi in quanto si tratta solamente di un rework delle texture. Però, dato che CD Projekt RED e Capcom avevano stretto una collaborazione è fantastico vedere l'arrivo dei ...

The Witcher Netflix : l'attrice Anya Chalotra spiega il suo ruolo come Yennefer : L'adattamento televisivo di The Witcher, basato sui libri di Andrzej Sapkowski, uscirà entro la fine dell'anno, e dato che c'è un sacco di materiale all'interno dei libri, i fan sono curiosi di sapere fin dove si spingerà questa prima stagione. Anya Chalotra, che interpreta Yennefer nella serie, ha recentemente spiegato ai fan il ruolo del suo personaggio.Durante un'intervista al San Diego Comic-Con, Chalotra ha descritto Yennefer e cosa ...

The Witcher 3 : questa mod consente di trasformare Geralt in un vero e proprio stregone : L'utente "menschfeind13" ha pubblicato una particolare mod per The Witcher 3 chiamata "Magic Spells for Signs" che consente di utilizzare una serie di abilità magiche permettendo ai giocatori di lanciare meteore e tornado, evocare golem e altro.Entrando nei dettagli, questa aggiunge nuovi oggetti che modificano e sostituiscono le abilità dei segni di Geralt se equipaggiati in slot rapidi. Inoltre è possibile acquistare questi articoli dai vari ...

The Witcher 3 : un artista ha ridisegnato i personaggi del gioco come se fossero usciti da un film noir : Astor Alexander è un artista americano che ha trasformato i protagonisti di The Witcher 3 in personaggi che sembrano usciti in un film noir.Alexander, che è un illustratore e concept artist, ha creato tre poster che mostrano diverse quest di The Witcher 3: la prima include un riferimento alla trama principale nella ricerca di Ciri, mentre le altre due sono basate su quest secondarie. In queste immagini follemente creative, noterete un Geralt ...

The Witcher Netflix : Henry Cavill spiega come è riuscito a diventare Geralt : Henry Cavill, l'attore forse più noto per aver interpretato Superman in Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League, è pronto per impersonare un nuovo eroe all'interno della serie TV Netflix The Witcher. Il cast e la troupe della serie hanno fatto la loro apparizione al Comic-Con 2019 di San Diego, e sono stati rivelati numerosi dettagli sullo show, incluso come è stato impersonare Geralt."Avevamo la descrizione del libro e ...

Cyberpunk 2077 potrebbe contenere una performance canora come quella presente in The Witcher 3 : CD Projekt RED avrebbe confermato che all'interno di Cyberpunk 2077 sarà presente una performance canora simile a quella presente in The Witcher 3. Tuttavia gli sviluppatori hanno detto che i fan dovranno aspettarsi molto di più nel prossimo gioco.Il direttore musicale Marcin Przybyłowicz e il capo designer del gioco Paweł Sasko sono stati intervistati da una stazione radio polacca. L'intervista è stata rilasciata in polacco, ma è ...

The Witcher Netflix : Henry Cavill spiega come ha ottenuto il ruolo di Geralt tra 200 candidati : Durante il San Diego Comic-Con, la serie TV di The Witcher ha avuto un grande impatto mediatico e gli attori, assieme alla showrunner Lauren Hissrich, hanno parlato dei loro ruoli e dell'adattamento dei libri e giochi a questa serie. Stavolta Henry Cavill, l'attore che impersonerà Geralt, ha parlato di come ha ottenuto il ruolo tra 200 candidati scelti da Netflix."Quando ho sentito che stavano cercando Geralt per la serie TV di The Witcher ...

La prima stagione della serie Netflix di The Witcher ci mostrerà Yennefer e Ciri prima dell'incontro con Geralt : Sono sempre di più le anticipazioni una delle prossime attesissime produzioni Netflix. Stiamo ovviamente parlando di The Witcher la trasposizione televisiva ispirata ai romanzi dedicati allo strigo Geralt di Rivia.Sappiamo che la serie sarà basata sui libri piuttosto che sulla fortunata serie videoludica sviluppata da CD Projekt RED, inoltre ora sappiamo che verranno trattate da vicino le storie di Ciri e Yennefer, o meglio sappiamo che la serie ...

The Witcher Netflix : la showrunner conferma anche la presenza di Dandelion : La serie TV di The Witcher ha avuto un incredibile risalto durante il San Diego Comic-Con e la showrunner Lauren Hissrich ha svelato una serie di nuovi dettagli a riguardo.Tra questi spicca il nome di Dandelion: il simpatico bardo infatti sarà presente all'interno della serie TV, ma con il suo nome originale polacco, ovvero Jaskier."Nella serie Dandelion si chiamerà Jaskier e sarà presente al 100%". Tuttavia il bardo non avrà lo stesso ruolo dei ...

The Witcher come il Trono di Spade? La showrunner dice la sua sul paragone : La scorsa settimana al San Diego Comic-Con, Netflix ha pubblicato il primo trailer del tanto atteso The Witcher rivelando così il protagonista, Hery Cavill, nei panni di Geralt di Rivia. Il trailer ha avuto un riscontro molto positivo tra i fan, mettendo a tacere così i dubbi soprattutto riguardo ai membri del cast.Detto questo i confronti con la serie Il Trono di Spade che si è concluso da poco sono iniziati e la showrunner della serie TV di ...

Gli Showrunner della serie di The Witcher raccontano il loro approccio alla varietà del cast : L'adattamento televisivo di The Witcher realizzato da Netflix sarà caratterizzato da un cast particolarmente vario, e se da un lato in molti hanno apprezzato tale decisione, sono altrettanto molti i fan che hanno anche avuto da ridire al riguardo, lamentando una mancanza di fedeltà nella rappresentazione dei personaggi derivanti dalla saga letteraria dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski (il quale ha chiaramente tratto ispirazione da ...