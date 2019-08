Ascoli Piceno | muore a 25 anni dopo un incidente stradale Arrestato l’amico | guidava

Fonte : fanpage

(Di domenica 11 agosto 2019) Senior Bekiri, 25enne di origini macedoni, è morto ieri in seguito a unavvenuto a Castignano, in provincia di. L'amico alla guida è risultato positivo all'alcoltest.

WhereAppVJT : #Marche - Fino al #19Agosto ad Ascoli Piceno c'è #Ascoliva Festival! Rimani sempre informato con #WhereApp! - catenaaurea66 : RT @SafinumNerf: @AndrAll84 @catenaaurea66 Appunto. Ognun per sé e Dio per tutti. Noi rifacciamo l'Imperium Terroniae. La Padania farà ciò… - SafinumNerf : @AndrAll84 @catenaaurea66 Appunto. Ognun per sé e Dio per tutti. Noi rifacciamo l'Imperium Terroniae. La Padania fa… -