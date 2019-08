Governo | Meloni | ‘italiani non hanno bisogno consigli tedesco Wendt’

Crisi di Governo - in caso di voto anticipato i sondaggi premiano l’asse sovranista : a Salvini basterebbe la Meloni per governare : Una Lega dominante che avrebbe bisogno giusto dall’appoggio di Fratelli d’Italia per garantirsi una robusta maggioranza. È il Parlamento che ci verrebbe consegnato da nuove elezioni secondo l’ultima proiezione realizzata da Ipsos per il Corriere della Sera, basandosi su un sondaggio di giovedì 8 agosto. Matteo Salvini aveva promesso di correre “da solo”, per poi rimangiarsi la parola nel giro di 24 ore con un ...

Crisi di Governo - Meloni strizza l’occhio alla Lega : “Voto subito e alleanze prima delle elezioni” : “Noi le alleanze le facciamo prima del voto e non dopo, perché vogliamo essere chiari, siamo la forza più coerente, siamo concreti e affidabili”. Così Giorgia Meloni, leader di FdI, commenta l’intenzione di Salvini di andare da solo al voto. “Mi aspetto che il governo vada a casa e che si faccia in modo di votare nel minor tempo possibile, per dare all’Italia un governo capace di affrontare la manovra e dare quelle ...

Crisi di Governo - Meloni : “Alleanze prima delle elezioni. Salvini va al voto da solo? Non credo” : “Noi le alleanze le facciamo prima del voto e non dopo, perché vogliamo essere chiari, siamo la forza più coerente, siamo concreti e affidabili”. Giorgia Meloni vede l’obiettivo a portata di mano. Da mesi la leader di Fratelli d’Italia corteggia Matteo Salvini e oggi a Radio Anch’io, su Radio Rai Uno, ha commentato l’intenzione di andare al voto da solo espressa dal segretario della Lega. “Non credo che ...

Meloni sente vicina la possibilità di un Governo Lega - Fratelli d'Italia : L'accelerazione al voto, accelera anche i posizionamenti politici. Specie nel centrodestra. E lei, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, è oggi di certo la più soddisfatta della rottura del rapporto tra Lega e 5Stelle che porta dritta dritta alla crisi di governo e al ricorso alle urne. In fondo, lei a Salvini di staccare la spina al governo gialloverde l'ha sempre chiesto e, fosse stata lei nei panni del leader leghista “avrei aperto la ...

Giorgia Meloni - messaggio a Salvini dopo la crisi di Governo : "Al voto e Governo sovranista" : La crisi che Giorgia Meloni ha invocato per lunghi mesi, ora, è ufficialmente aperta. La parentesi del governo gialloverde sta per andare in soffitta: nei prossimi giorni il voto di fiducia che la seppellirà, insieme al presunto avvocato del popolo, Giuseppe Conte. E la leader di Fratelli d'Italia s

Meloni : “Non capisco perché Salvini scelga di stare con 5 Stelle e trattare fino alle 2 del mattino - invece che fare un Governo con noi” : “Non capisco perché Salvini, che potrebbe fare il premier di un governo con il quale fare cose molto importanti scelga, invece di dover stare lì a trattare fino alle 2 del mattino con i 5 Stelle qualunque cosa. Per carità, io posso non capirlo ma non mi dà fastidio”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha risposto davanti alle telecamere, fuori da Palazzo Marino, a Milano, a chi gli chiedeva un commento ...

Giorgia Meloni : "Sandro Gozi al Governo di Emmanuel Macron? Bisogna revocargli la cittadinanza italiana" : "Non capiamo da dove possa scaturire tanta riconoscenza da parte dello Stato francese nei confronti di Sandro Gozi ma le norme sulla cittadinanza italiana precisano che, motivo di perdita della nostra cittadinanza possa essere il conseguimento di cariche pubbliche da parte di uno Stato estero". Gior

Meloni : ‘Al voto e poi Governo FdI-Lega per 5 anni’. E attacca Gozi : ‘Cosa gli deve Macron?’ : “Spero in nuove elezioni subito: se questo governo andasse a casa ora e se le celebrassimo immediatamente, è sotto gli occhi di tutti che ci sarebbero un’altra maggioranza e un altro governo. Quale? Un esecutivo dai numeri molto importanti, che Fratelli d’Italia farebbe sicuramente con la Lega, fatto di persone che vanno d’accordo sulle grandi questioni e capace di durare cinque anni “. Sono le parole della deputata ...

Giorgia Meloni - no alla sfiducia per Matteo Salvini : "Voto la mozione solo contro il Governo" : "Se il Pd intendesse votare la sfiducia a questo governo, allora Fratelli d'Italia, che non ha mai votato la fiducia a questo esecutivo, voterebbe a favore. Altra questione è se la mozione di sfiducia è rivolta a una sola persona. In particolare a uno dei pochi ministri che dimostra di fare qualcosa

Governo : Meloni - ‘perchè Salvini resta con M5S? sia premier esecutivo Lega-Fdi’ : Roma, 17 lug.(AdnKronos) – Per il centrodestra ‘vedo una prospettiva di Governo. I dati dicono che Lega e Fratelli d’Italia già da soli avrebbero una maggioranza schiacciante e francamente non comprendo perché Matteo Salvini preferisca stare al Governo con il M5S piuttosto che fare il premier di un Governo che avrebbe dei numeri per fare le cose importanti che all’Italia servono”. è quanto ha detto al Tg2, ...

Migranti : Meloni - ‘medaglia Parigi a Carola? Governo convochi ambasciatore’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – ‘Vergogna francese. Il Comune di Parigi consegnerà la medaglia Grand Vermeil, la massima onorificenza Parigina, al capitano della Sea Watch Carola Rackete ‘per aver salvato Migranti in mare’ e perché ‘perseguita dalla giustizia italiana’. Una provocazione inaccettabile”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.“Sono gli stessi francesi ...

Matteo Salvini e Giorgia Meloni - il sondaggio che mette in crisi il Governo : insieme sono al 46% : Matteo Salvini e Giorgia Meloni insieme? Avrebbero delle cifre pazzesca, a confermarlo ovviamentei sondaggi. L'ultimo - di domenica 7 luglio, a cura di Antonio Noto e pubblicato su Il Giorno - mette in evidenza come il 38 per cento della Lega sommato all'8 per cento di Fratelli d'Italia dia, in caso