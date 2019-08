Alessandro Di Battista | incontro segreto con Luigi Di Maio | nuovo ruolo | piano di

Luigi Di Maio elemosina un incontro con Alessandro Di Battista : il capo M5s è finito : Sconfitto sistematicamente da Matteo Salvini, massacrato anche da un punto di vista mediatico, sempre più solo anche all'interno del suo partito, i consensi in picchiata da mesi e il grande capo, Davide Casaleggio, pronto a farlo fuori: ecco il ritratto di Luigi Di Maio. Il capo politico M5s è alle

Alessandro Di Battista - anche Dino Giarrusso non ne può più di lui : "Adesso basta" : "Ripeto sempre che bisogna evitare questo gioco mediatico che mette sempre al centro della scena Matteo Salvini. Questo non fa bene all'Italia". Dino Giarrusso, deputato grillino al Parlamento europeo, commenta così la querelle tra il leader leghista e il pentastellato Alessandro Di Battista. Parole

Alessandro Di Battista - ancora deliri e insulti contro Matteo Salvini : "Vada ad ubriacarsi" : Un personaggio grottesco, inqualificabile. Un parvenu che non conosce il senso del ridicolo: Alessandro Di Battista. L'ultima patetica performance del grillino viene mostrata in questo video, registrato a margine della presentazione del suo libercolo avvenuta al Festival La Versilia. Il grillino url

Buon compleanno Giorgio Caroli - Antonio Tajani - Alessandro di Battista… : Buon compleanno Giorgio Caroli, Antonio Tajani, Alessandro di Battista… …Barack Obama, Nello Ciangherotti, Fabrizio Capucci, Pierpaolo Manservisi, Massimo Sarmi, Sergio Cusani, Sabina Ciuffini, Giovanni Burtone, Matteo Becucci, Giuseppe Civati, Luca Antonini, Chiara Pastore, Angelo Pagani, Ferdinando Vitofrancesco, Riccardo Perpetuini, Giovanni di Lorenzo… Oggi 4 agosto compiono gli anni: Giorgio Caroli, giornalista; Gabriella Tucci, soprano; ...

Alessandro Di Battista - la vergogna totale : usa il carabiniere ucciso per insultare Matteo Salvini : Potevano mancare gli insulti e le follie di Alessandro Di Battista sulla vicenda del carabiniere ucciso a Roma, Mario Cerciello Rega? No, ovviamente no. Il grillino riversa il suo pensiero scomposto su Facebook, dove parte ricordando il caso di Daisy Osakue, atleta italiana di origini nigeriane che

Alessandro Di Battista : "I killer di Mario Cerciello Rega - figli dell'impero Usa - paghino tutto in Italia" : “I responsabili dell’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega paghino tutto e soprattutto paghino in Italia nonostante siano figli dell’impero statunitense”. Parola di Alessandro Di Battista che in un lungo post su Facebook dice la sua sulla vicenda.L’ex deputato del Movimento 5 stelle se la prende poi con Matteo Salvini: “Il Ministro dell’Interno, responsabile della sicurezza sul nostro territorio, ...

Alessandro Di Battista “tornerò dopo le elezioni del popolo italiano” : Alessandro Di Battista “tornerò dopo le elezioni del popolo italiano” Mentre la Lega prosegue nella sua corsa solitaria come primo partito in Italia, il Movimento 5 Stelle vive uno dei peggiori momenti di crisi da quando entrò nelle istituzioni. dopo gli ottimi risultati ottenuti alle generali del 2013 e, in particolare, del 2018, il Movimento non ha praticamente mai smesso di calare. Le europee del 2019 hanno dimostrato che ...

Alessandro Di Battista - il gran rifiuto nel M5s : ufficiale - vuole la testa di Luigi Di Maio : Il messaggio lanciato da Alessandro Di Battista è chiaro: vuole tornare in campo. Lo ha confermato sabato quando, rispondendo a chi gli chiedeva di tornare, ha detto che lo farà "solo dopo libere elezioni, se i cittadini lo vorranno". Promessa o minaccia, fate voi. Di sicuro in una certa misura è un

Alessandro Di Battista minaccia gli italiani : "Lo farò solo dopo libere elezioni" : Più che una promessa, una minaccia, quella di Alessandro Di Battista: "Io tornerò in primissima linea solo dopo libere elezioni del popolo italiano". Così il grillino su Facebook ha risposto a chi gli scriveva che "senza un tuo ritorno il movimento sparirà". L'urlatore professionista ha poi aggiunto

Alessandro Di Battista - asse con Davide Casaleggio : "Non si governa a tutti i costi" - rivolta contro Di Maio : "Nessuno mi ha avvisato del video di Giuseppe Conte sulla Tav e soprattutto questa è la riprova che non si governa a tutti i costi", ha tuonato Davide Casaleggio, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, che pare non aver preso benissimo la decisione del premier sulla Torino-Lione. Dello stesso

Alessandro Di Battista - le massime da adolescente nel documentario su Sky : "Perché viaggio?" : Anche Sky "compra" Alessandro Di Battista. Sul canale Atlantic, infatti, domenica 21 luglio è stato trasmesso L'altro mondo, documentario di 50 minuti in cui Di Battista racconta il suo bighellonare per il Sudamerica insieme alla compagna Sahra e al figlioletto Andrea. "A me ha cambiato la vita", di

Sky Atlantic ha rimosso un tweet e una news in cui annunciava un nuovo documentario di Alessandro Di Battista - dopo alcune proteste : Sabato l’account del canale a pagamento Sky Atlantic ha rimosso un tweet in cui annunciava che avrebbe trasmesso un documentario di Alessandro Di Battista, ex parlamentare del Movimento 5 Stelle e attuale dirigente del partito. Nel programma, che dovrebbe andare

Alessandro Di Battista attacca Matteo Salvini : "Bugiardo e ridicolo - ha finito lo show" : "Da qualche giorno non si sta parlando di Ong". Alessandro Di Battista, in un post pubblicato sul suo profilo Facebook, attacca Matteo Salvini: "Lo show dell'immigrazione dove tutti, da destra a sinistra, recitano la loro parte costringendo gli africani al ruolo di comparsa, per qualche ora si è fer

Alessandro Di Battista : "Salvini? Bugiardo. La difesa sul caso Russia-Savoini è ridicola" : “Da qualche giorno non si sta parlando di Ong. Lo show dell’immigrazione dove tutti recitano la loro parte costringendo gli africani al ruolo di comparsa, per qualche ora si è fermato”, inizia così il post con cui Alessandro Di Battista attacca il vicepremier leghista. “Oltretutto Salvini il bugiardo è impegnato a mentire (la sua difesa sul caso Russia-Savoini è ridicola). Fino a quando il ...