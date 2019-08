Usa-Cina | il Tesoro dichiara formalmente Pechino “manipolatore di valuta”

Dazi Usa-Cina - calo Borsa NY : DJ a -2 - 90% : La Borsa di New York, Wall Street, ha chiuso la peggiore seduta dall'inizio dell'anno per l'escalation della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti. Dopo la svalutazione dello yuan (valuta cinese) a far colare a picco i listini è la notizia che Pechino si appresterebbe e bloccare l'acquisto di prodotti agricoli americani. Il Dow Jones perde il 2,90% a 25.718,15 punti, Nasdaq -3,47% a 7.726,04 punti, lo S&P 500 -2,98% a 2.844,74 punti.

Dazi - da Cina stop a beni agricoli Usa : 18.22 stop delle importazioni di beni agricoli dagli Stati Uniti. E' quanto ha chiesto il governo cinese alle imprese a controllo statale, secondo Bloomberg. La mossa di Pechino che colpisce gli agricoltori americani haeffetti sul mercato delle commodity agricole,con i future sui semi di soia e il mais in calo Sul fronte valutario, il governatore della Banca centrale cinese ha assicurato che la Cina non cercherà una svalutazione competetiva ...

Escalation Usa-Cina : Pechino risponde ai dazi con la svalutazione dello yuan : La valuta cinese è scesa oltre la soglia dei 7 dollari. Trump accusa Pechino di manipolare i mercati ma la People’s bank of China rigetta la considerazione

Borse sotto pressione per dazi Usa-Cina. Crollo dello yuan : Le tensioni sulla guerra commerciale mandano in rosso i listini del Far East e anche l'azionario europeo soffre in avvio di settimana

Trump Usa i dazi per forzare la Fed ma non danneggia la Cina : Milano. Due tweet a distanza di un giorno del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump – il primo in cui dice: “Powell ci ha deluso” e il secondo in cui annuncia nuovi dazi sull’importazione di merci cinesi – non possono essere una coincidenza, ma riflettono la tentazione della Casa Bianca di stim

Cina : nuovi dazi Usa violano accordo : 17.08 I dazi annunciati ieri dagli Stati Uniti "violano l'accordo di giugno tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump per riavviare il negoziato" e fermare il conflitto con Pechino. Lo afferma il ministero del Commercio cinese. Se i dazi entreranno in vigore "tutte le conseguenze ricadranno sugli Usa", avverte Pechino. Nell'annuncio di ieri Trump ha dichiarato che dal 1° settembre gli Usa imporranno una tassa aggiuntiva del 10% su altri ...

Dazi Cina-Usa - Trump promette nuove tasse su 300 miliardi di dollari di beni Made in China. Giù le Borse : Milano apre a -2 - 11% : “tasseremo la Cina fino a che non ci sarà un accordo” commerciale. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alza la posta nella guerra dei Dazi con Pechino e fa tremare le Borse internazionali. Parlando con i giornalisti prima del comizio in Ohio, la notte scorsa, il tycoon ha ribadito la sua decisione di imporre dal primo settembre nuovi Dazi al 10% su prodotti cinesi importati negli Usa per un valore di 300 miliardi di ...

Borse europee ko per i nuovi dazi Usa verso la Cina. Lo spread balza a 210 punti : Chiusura negativa per Tokyo e Shangai. Male tutti i listini europei per il nervosismo legato alle nuove tariffe del 10% per 300 miliardi di beni cinse.

Cina riprende acquisti prodotti Usa : 18.22 La Cina ha dichiarato di aver iniziato ad acquistare più prodotti agricoli Usa mentre a Shangai sono ripresi i colloqui faccia a faccia sui rapporti commerciali tra i due Paesi. Il portavoce del ministero cinese del Commercio riferiosce che le imprese cinesi hanno contattato i fornitori Usa per discutere di acquisti agricoli da metà luglio e le società "hanno già acquistato alcuni prodotti".

Taiwan - Huawei - Iran e Corea Usa vs Cina - ma quale accordo... : Si dialoga sulla trade war ma intanto le due potenze se le danno di santa ragione a livello strategico: tripla mossa contemporanea di Xi su Taiwan, Iran e Corea. Trump risponde su Huawei Segui su affaritaliani.it