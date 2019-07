Livorno | quattro delfini spiaggiati in 48 ore | si indaga sulle cause della morte dei

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2019)in due giorni nei dintorni die ora si. L’Istituto zooprofilattico sperimentale di Pisa e l’Arpat vogliono vederci comprendere i motivi dei decessi e quindi eseguiranno l’autopsiacarcasse recuperate tra il 21 luglio e martedì mattina indiversi punticosta toscana. Gli ultimi ritrovamenti, spiega l’Arpa Toscana, sono stati nel golfo di Baratti, a Piombino, e in località La Mazzanta a Vada, nel comune di Rosignano Marittimo. Un terzo, lunedì, era stato ritrovato sulla spiaggia del Quagliodromo, sempre a Piombino. “La Capitaneria di porto – precisa l’Agenzia regionale per la protezione ambientale -ci ha segnalato un esemplare di delfino spiaggiato nel golfo di Baratti, a Piombino, che ieri sera era stato segnalato ancora vivo ma in difficoltà; sempre stamani mattina ...

