Uomini e Donne | Lorenzo Riccardi ha perso la nonna | ' Guardami da lassù'

Uomini e Donne gossip - Gianni felice in India conosce lui : Tina scoppia a ridere : gossip Uomini e Donne, Gianni Sperti felice in India Le vacanze in India sembrano essere state particolarmente illuminanti per Gianni Sperti che infatti ha voluto condividere quest’esperienza con tutti i suoi fan pubblicando un bel post su Instagram. L’opinionista di Uomini e Donne ha parlato proprio della sua immersione nel Gange e ha inoltre confessato […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Gianni felice in India conosce lui: ...

Uomini e Donne news - Fabio Colloricchio confessa : “È stato forte” - poi arriva Violeta : Fabio Colloricchio, le news dopo L’Isola dei Famosi in Spagna: tutto va a meraviglia La felicità di Fabio Colloricchio dopo aver raggiunto la terza posizione in classifica all’Isola dei Famosi spagnola è alle stelle, e l’ultimo video che l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato su Instagram lo dimostra chiaramente; il naufrago in effetti […] L'articolo Uomini e Donne news, Fabio Colloricchio confessa: “È ...

Gossip Uomini e donne : volto noto del programma sul lastrico per problemi col fisco : Tempi duri per un ex tronista di Uomini e donne che starebbe attraversando una fase di ristrettezze economiche. A darne notizia sono stati il settimanale Oggi e il portale Dagospia che hanno rappresentato il punto di partenza di un tam tam mediatico che ancora non si placa. Un volto noto del dating show di Maria De Filippi, infatti, sarebbe stato costretto a lasciare la sua casa a causa di non ben precisati problemi con il fisco. L'esposizione ...

News Uomini e Donne - Nilufar Addati si sfoga : “Mai un po’ di calma” : Nilufar Addati di Uomini e Donne stressata: lo sfogo sui social Nilufar Addati pare stia vivendo un periodo di forte stress. Per tale ragione l’ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne, una volta tornata a Napoli a casa dei suoi genitori, ha voluto esprimere questo suo disagio in un video pubblicato su instagram, asserendo senza tanti peli sulla lingua quanto segue: “Io ho il cervello dento a un frullatore…Sono in ...

“Uomini e Donne - Gemma Galgani e Giorgio Manetti di nuovo insieme” : il rumor è già sulla bocca di tutti : Gemma Galgani e Giorgio Manetti, due protagonisti assoluti del trono over di Uomini e Donne. Lei, dama per eccellenza, da anni è presenza fissa nel parterre femminile, ancora alla ricerca dell’anima gemella dopo la fine della travagliata storia con lui, detto il Gabbiano. Finita la storia con Manetti e dopo il successivo abbandono del programma da parte del cavaliere fiorentino, la Galgani ha provato a conoscere altri uomini ma con scarso ...

Uomini e Donne - Rosa Perrotta pronta al parto : “Potrebbe nascere oggi” : Conto alla rovescia per l'ex tronista, che condivide l'emozione con i follower via social. Sarà un maschietto, frutto...

Uomini e donne - lo speciale sulla rottura tra Angela e Alessio - e Giulia e Manuel : Hanno fatto molto rumore le rotture tra Angela Nasti e Alessio Campoli da una parte e quella tra Giulia Cavaglia e Manuel Galiano dall’altra. Le coppie nate sul finale di stagione di Uomini e donne infatti sono durate così poco che il web si è sentito preso in giro dai diretti interessati accusando soprattutto le ex troniste di aver fatto scelte televisive per motivi di business salvo poi voltare pagina quanto prima. La Nasti in ...

Anticipazioni Uomini e donne : la Mennoia annuncia l'intervista esclusiva a Giulia e Angela : Dopo circa tre mesi di esperienza sul trono di Uomini e donne, Giulia Cavaglià e Angela Nasti lo scorso fine maggio hanno scelto rispettivamente Manuel Galiano e Alessio Campoli. Le due relazioni, però, hanno avuto breve durata scatenando sospetti e polemiche tra il pubblico del dating show. Proprio per porre fine al chiacchiericcio che continua a rimbalzare in rete, la redazione ha deciso di dare spazio alle voci delle due ex troniste e dei ...

Gossip Uomini e Donne - Giulia Latini soffre per amore : lo sfogo : Giulia Latini di Uomini e Donne ha problemi d’amore: la sua confessione In queste ultime ore l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia Latini, ha fatto una clamorosa confessione che ha lasciato di stucco i suoi numerosi fan. Di cosa si tratta? In pratica la giovane ragazza ha pubblicato un video su instagram, cogliendo la palla al balzo per fare un ragionamento del tutto particolare: “Un conto è dire di essere innamorati e ...

Tronisti Uomini e Donne in disgrazia : svelati nuovi retroscena : Maria De Filippi: ex Tronista di Uomini e Donne finito in rovina Maria De Filippi spesso lancia veri e propri personaggi televisivi, che entrano nel cuore dei telespettatori grazie a Uomini e Donne. Per molti rappresenta un trampolino di lancio, mentre per altri una breve parentesi della propria vita, ma cosa succede quando i riflettori si spengono? Cosa accade agli ex Tronisti della trasmissione? Non per tutti c’è un lieto fine. A ...

Uomini e Donne - speciale estivo con Angela Nasti - Alessio Campoli - Giulia Cavaglià e Manuel Galiano : Le due ex coppie diranno la loro verità in alcune interviste raccolte da Uomini e Donne, che saranno pubblicate venerdì sul sito di Witty Tv. Lo annuncia l'autrice Raffaella Mennoia: Angela Nasti, Alessio Campoli, Giulia Cavaglià e Manuel Galiano racconteranno perché le rispettive relazioni sono finite.Continua a leggere

Uomini e Donne Ivan e Sonia - già finita? Pattarino - silenzio rotto : Uomini e Donne, Ivan e Sonia si sono lasciati? Pattarino rompe il silenzio e lascia tutti di stucco Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino sono arrivati al capolinea? La voce è circolata nelle scorse ore, dopo che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato un post su Instagram che ha messo in allarme i fan. […] L'articolo Uomini e Donne Ivan e Sonia, già finita? Pattarino, silenzio rotto proviene da Gossip e Tv.