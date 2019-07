50 idee per i prossimi film Marvel

Fonte : wired

(Di lunedì 22 luglio 2019) ATTENZIONE: Spoiler su Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home Al San Diego Comicon è stata annunciata la fase 4 dei: il quartodi Thor, il secondo di Doctor Strange e pellicole dedicate agli Eterni, alla Vedova nera e a Shang Chi. Si apre un nuovo capitolo, dopo Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home. Tra i meriti dell’ultimodegli Avengers c’è quello di aver sbancato i botteghini con unche fino a qualche anno fa sulla carta sarebbe stato invendibile: lunghissimo, con una quantità spropositata di personaggi, calato in un universo con regole precise stabilite in altri, con una trama intricata (e non proprio a prova di bomba), una continuity serratissima, zeppo di riferimenti e strizzate d’occhio. Ma dopo 11 anni di evangelizzazione iStudios ci sono riusciti, hanno fatto abituare spettatori non iniziati a storie che una volta ...

