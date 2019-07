Assange | il segretario Usa | “Presto sarà estradato” L’ok del Regno Unito solo senza il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2019) “Julianestradato negli Stati Uniti“. Ad assicurarlo è ildi Stato americano, Mike Pompeo, che ha parlato al giornale ecuadoriano El Universo. Il fondatore di Wikileaks, accusato di spionaggio dagli Stati Uniti e arrestato dalle autorità britanniche l’11 aprile scorso, dopo un lungo asilo presso l’ambasciata dell’Ecuador a Londra, secondo il governo Usadunque processato da un tribunale d’Oltreoceano. “Non posso fare dichiarazioni più ampie – ha riferito Pompeo – ma il mio governo pensa che sia importante che quest’uomo, che ha posto un rischio per il mondo e ha messo in pericolo dei soldati americani, venga sanzionato dalla giustizia“. L’intervista è arrivata in occasione dell’incontro fra Pompeo e il presidente dello stato sudamericano, Lenin Moreno. La decisione finale del...

