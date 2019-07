Atletica – Campionati Europei U20 | Larissa Iapichino in finale nel lungo | bene anche gli

Fonte : sportfair

(Di sabato 20 luglio 2019) Domattina l’atleta azzurra tornerà in pedana per laalle 11.18 per tentare l’assalto ad una medaglia Basta un salto aper centrare ladelagliunder 20 di Boras. L’azzurrina apre la giornata con 6,50 e oltrepassa la misura richiesta per la qualificazione diretta (6,35), con un vento alle spalle di +1.0. Domattina tornerà in pedana per laalle 11.18. Dopo la straordinaria serata di ieri, con il doppio oro nei 100 metri per Lorenzo Paissan e Vittoria Fontana, comincia con il piede giusto un’altra giornata piena di finali per gli azzurri. Si migliora di oltre due metri nel giavellotto Jhonatam Maullu, 72,09 per diventare il terzo italiano alltime, non lontano dal record italiano di Gianluca Tamberi (72,76):per il sardo di origine brasiliana. Avanza al turno decisivo di oggi pomeriggio pure ...

