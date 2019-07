Samsung Galaxy Tab S6 è quasi ufficiale | senza jack ma con due fotocamere

Doppia gradita novità per Samsung Galaxy S9 e S9 Edge con aggiornamento di luglio : Arrivano alcune novità molto interessanti in queste ore per gli utenti che dispongono di un Samsung Galaxy S9 o di un S9 Edge, in quanto è stata avviata la distribuzione dell'aggiornamento di luglio per gli utenti europei. In attesa che vengano segnalati le prime notifiche per procedere con il download via OTA, come sempre avviene in questi casi, occorre prendere in esame alcune informazioni preliminari che potrebbero fare la differenza per gli ...

Samsung Galaxy S9 e S9+ si aggiornano con Continuity e nuove AR Emoji insieme alle patch di luglio : Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ si aggiornano in Europa con le patch di sicurezza di luglio 2019 e non solo: arrivano Continuity e una maggiore personalizzazione per le AR Emoji.

Spaziale il Samsung Galaxy Note 10 con 12 GB di RAM : gli ultimi rumors del 18 luglio : Occorre soffermarsi assolutamente su alcuni potenziali punti di forza per il Samsung Galaxy Note 10, almeno stando a quanto raccolto oggi 18 luglio grazie ad alcune mosse da parte del produttore coreano. A distanza di oltre un mese dal nostro ultimo punto della situazione sulla vicenda, come avrete notato dal pezzo di allora, è importante tornare sulle vicende di un dispositivo già da oggi in grado di fare la differenza in linea puramente ...

Il grande gioco dell'estate di Gsm55 : 12.000 euro di premi e un Samsung Galaxy S10e in palio : Gsm55.it, sito specializzato nella vendita di cover e accessori, lancia la promo dell'estate, con 12.000 euro di premi in palio e un Samsung Galaxy S10e.

Avete un Samsung Galaxy S10 e siete pronti per le vacanze? Ecco 7 consigli per foto perfette da Samsung : Il comparto fotografico rappresenta uno dei punti di forza dei modelli della serie Samsung Galaxy S10 e il team del produttore coreano ha deciso di ricordarcelo

Nuovi indizi sulle specifiche di Samsung Galaxy A10s in attesa del lancio : Samsung Galaxy A10s torna a far parlare di sé con una serie di Nuovi indizi riguardanti la sua dotazione tecnica, con diversi upgrade in arrivo.

La svolta con la fotocamera dei Samsung Galaxy S11 : previsto un nuovo inizio : Che il Samsung Galaxy S11 venisse alla luce con la One UI 2.1 ve lo avevamo già raccontato ieri: adesso possiamo spostare la nostra attenzione al comparto fotografico, che pure dovrebbe regalare grosse sorprese ai futuri possessori dello smartphone. Secondo quanto riportato da Ice universe, che difficilmente ha sbagliato in passato, il Samsung Galaxy Note 10 porterà in dote lo stesso sensore S5K2L4 dei Galaxy S10, pur potendo disporre di ...

Samsung Galaxy Fit e - la rivale della Mi Band 4 - è in offerta su Amazon a meno di 30 euro : Samsung Galaxy Fit e è in promozione su Amazon, anche dopo la conclusione del Prime Day, con uno sconto aggiuntivo da applicare nel carrello.

Samsung Galaxy Note 10 : nuova tecnologia per il LED di notifica e caricabatterie da 45 watt separato : Samsung registra un marchio relativo a una nuova tecnologia per il LED di notifica di Samsung Galaxy Note 10, che non avrà il caricabatterie da 45 watt nella confezione.

Aumentano gli smartphone in arrivo con Qualcomm Snapdragon 855+ ma il Samsung Galaxy Note 10 no : A distanza di un paio di giorni dalla presentazione ufficiale del processore Qualcomm Snapdragon 855 Plus, Aumentano gli smartphone che lo vanteranno

Ottimi i riscontri sui Samsung Galaxy S8 con problemi burn-in : promosso “Samsung Ora” : Bisogna analizzare bene in questo periodo i riscontri giunti direttamente dai possessori di un Samsung Galaxy S8 che hanno riscontrato problemi burn-in. Si tratta di un'anomalia assai diffusa anche in Italia, come avrete avuto modo di percepire qualche mese fa attraverso un nostro articolo a tema. In tanti di recente si sono chiesti come sarebbero potute cambiare le cose grazie alla discesa in campo di una novità importante sul fronte ...

Samsung Galaxy S10+ è in offerta bomba su eBay a 599 - 99 euro : Samsung Galaxy S10+ è in offerta bomba su eBay, da dove può essere acquistato a un prezzo davvero straordinario.

Huawei P Smart - P20 Lite - Mate 10 Lite - Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy J6 (2018) ricevono nuove patch di sicurezza : nuove patch di sicurezza per Huawei P Smart, P20 Lite e Mate 10 Lite, così come per Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy J6 (2018).

Samsung Galaxy S11 porterà a una vera svolta per il comparto fotografico della gamma : Samsung Galaxy Note 10 porterà qualche miglioramento nel campo fotografico, ma la vera svolta dovrebbe arrivare con Samsung Galaxy S11: ecco le ultime indiscrezioni dalla Cina.