E’ la prima e unica paracadutista paraplegica al mondo | Laura Rampini protagonista di un

meteoweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Sarà presentato al Festival del Cinema di Venezia e sarà in gara in 350 concorsi Normabili, il cortometraggio che vede, laal. Lo ha annunciato lei stessa lunedì 15 luglio, durante un incontro tenutosi presso il reparto Mielolesi del CTO con il supporto dell’Associazione Paraplegici Lombardia.aveva 22 anni e un bimbo di 14 mesi quando un incidente d’auto le ha fatto perdere l’uso delle gambe. Dopo un primo periodo di profondo sconforto ha deciso di riprendere in mano la sua vita e di trasformare se stessa da disabile a “normabile”. “Io ho una carrozzina che si vede, ma chi non ha una carrozzina nel cuore? Chi vive in carrozzina si sente più sfortunato di chi cammina sulle proprie gambe. Dobbiamo tutti imparare ad affrontare con forza e coraggio il nostro destino”, ha dettoai presenti. La sua ...

StefanoFassina : Caro @Alberto_zz0 secondo la nostra Costituzione ‘i soldi regionali’ non esistono. L’unica unità impositiva per il… - lucia_ticozzi : RT @Donato12428983: @chiossimanuela2 Quando sono nato era proibito essere gay. Poi accettato ma nascosto. Dopo è stato accettato e pubbli… - Carlo67114335 : RT @Donato12428983: @chiossimanuela2 Quando sono nato era proibito essere gay. Poi accettato ma nascosto. Dopo è stato accettato e pubbli… -