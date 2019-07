Von der Leyen eletta presidente della commissione Ue per 9 voti

Commissione Ue - Ursula Von der Leyen eletta con 383 voti : Ursula von der Leyen è la nuova presidentessa della Commissione europea, la prima a ricoprire questo incarico. È stata eletta con 383 voti di popolari, socialisti e liberali, al termine di una giornata iniziata con il suo discorso davanti all’aula di Strasburgo dove ha elencato i punti cardine della sua agenda. Dalla riduzione delle emissioni per rendere l’Europa “il primo continente neutrale climaticamente entro il 2050” ...

Il Di Maio renziano e il voto su Ursula Von der Leyen : È l'uomo dell'Impeachment a Mattarella il giorno prima di andare da Mattarella a giurare per fare il governo. Si è già scritto qui, in questi appunti per prepararsi alle chiacchiere da aperitivo, che Di Maio non controlla il significato esatto di ciò che dice. Ha un problema con la scelta delle paro

Von der Leyen - Parlamento Ue vota. No dei sovranisti - Lega : «È la degna erede di Junker» : Chiusa la votazione sulla candidata presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, e via allo spoglio del voto. «Invito gli scrutatori a procedere allo spoglio delle schede»,...

Von der Leyen e la nuova Ue : «Salario minimo e piano per il clima. Sovranisti non mi votano? Sollevata» : «Voglio garantire che in una economia sociale di mercato ogni persona che lavora a tempo pieno possa avere un salario minimo che garantisca una vita dignitosa». Così Ursula von der...

Von der Leyen : Pd - Forza Italia e M5s a favore - Lega contraria. Lei : “Sovranisti contro? Per me un premio” : Il Movimento 5 Stelle scioglie le riserve: voterà Ursula von der Leyen, candidata alla presidenza della Commissione europea perché, come avevano già dichiarato con le aperture sul salario minimo, “ha fatto suoi i punti principali del nostro programma“. Come loro anche il Pd, indeciso nei giorni scorsi, ha assicurato che voterà la ministra tedesca e così farà, come annunciato fin dall’inizio, anche Forza Italia. Ma a fare ...

