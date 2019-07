Sky | Inglese lascia oggi il ritiro del Napoli destinazione Parma

ilnapolista

(Di martedì 16 luglio 2019) Gianluca Di Marzio conferma le notizie su Robertoin partenza dal. L’attaccante azzurro lascerà Dimaro questa mattina per raggiungere i nuovi compagni deldove aveva già già militato in prestito nella scorsa stagione. Confermate anche le cifre dell’operazione che porterà nelle casse di De Laurentiis in totale 22 milioni divisi in 3 rate Accordo tra club già raggiunto sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, con ilche verserà agli azzurri due milioni subito, più altri 18 (più ulteriori due) in un secondo momento. L'articolo Sky:ildelilsta.

