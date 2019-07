Pas e concorso straordinario precari | ci siamo quasi | chi può accedere

Pas e Concorso Straordinario docenti - Bussetti : entro luglio il decreto. Chi partecipa : Lo scorso 11 giugno il Miur e le organizzazioni sindacali FlcCgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda hanno trovato l’accordo PAS e Concorso Straordinario docenti sul reclutamento dei precari con l’istituzione di: un percorso abilitante speciale senza selezione all’ingresso; una procedura concorsuale straordinaria riservata per la stabilizzazione dei precari con esperienza e accesso al 50% dei posti disponibili per i Concorsi. In ...

Concorso straordinario e Pas : Bussetti chiede decreto d'urgenza per record di supplenze : Il Ministero dell'Istruzione, in queste ultime settimane, è al lavoro per stabilire quali saranno le disposizioni dei prossimi concorsi scuola. In particolare sono previsti i concorsi ordinari, per Infanzia, Primaria e per la scuola secondaria, un Concorso straordinario per i docenti con tre anni di servizio e il Pas (percorso abilitante speciale). L'attuale governo sembra puntare proprio su questi ultimi due, affinché venga data una risposta ...

Concorso scuola straordinario e Pas - Bussetti dà l'ufficialità : ''l decreto a luglio' : Gli insegnanti precari, nelle ultime settimane, sono stati appoggiati dai sindacati legati al mondo scolastico i quali hanno chiesto delle misure per facilitare la stabilizzazione dei docenti. In particolare avevano incitato il Premier, Giuseppe Conte, a rispettare gli impegni che il Governo aveva preso nei confronti dei precari: ''Vogliamo ricordare al Premier gli accordi presi lo scorso 24 aprile a Palazzo Chigi - si leggeva sui siti dei ...

Pas e Concorso Straordinario docenti - Bussetti : entro luglio il decreto. Come partecipare : Lo scorso 11 giugno il Miur e le organizzazioni sindacali FlcCgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda hanno trovato l’accordo PAS e Concorso Straordinario docenti sul reclutamento dei precari con l’istituzione di: un percorso abilitante speciale senza selezione all’ingresso; una procedura concorsuale straordinaria riservata per la stabilizzazione dei precari con esperienza e accesso al 50% dei posti disponibili per il Concorso ...

Bussetti annuncia : Pas e concorso straordinario scuola - in arrivo il decreto a luglio : Il decreto per i PAS e il concorso straordinario nella scuola secondaria per i docenti con tre anni di servizio, sta per arrivare: a confermarlo è il ministro Bussetti. Intervistato dal Corriere, afferma: “Entro luglio intendo proporre un decreto legge per dare attuazione all’accordo con i sindacati per il concorso straordinario per la scuola secondaria, riservato ai precari con più di tre anni di anzianità“. PAS e concorso straordinario e ...

Concorso straordinario e Pas docenti 36 mesi di servizio : i tempi rallentano : Un comunicato stampa dell’Associazione docenti MSA a proposito del Concorso straordinario e sui PAS abilitanti per i docenti con 36 mesi di servizio. Secondo MSA “I tempi rallentano’ per i docenti precari con 36 mesi di servizio, in attesa dei bandi per il Concorso straordinario e per i PAS A seguito dell’intesa tra Governo e principali sindacati, tutti si aspettavano di vedere all’interno del Decreto Crescita la modifica del ...

Concorso straordinario e Pas - video riassuntivo Flc Cgil : al via entrambi entro quest'anno : Nelle ultime ore Flc Cgil ha elaborato un video su Pas e Concorso straordinario, sulla base dell’intesa raggiunta l’11 giugno con il Ministero dell’Istruzione. Si ricorda infatti che lo scorso 11 giugno è stata siglata l’intesa tra il Miur e i sindacati per stabilizzare 24.250 precari e avviare i percorsi abilitanti speciali. Grazie a tale video è stato possibile riassumere e chiarire tutte le news sul Concorso che sarà riservato ai docenti e ...

Concorso Dsga - pubblicati tutti i risultati della preselettiva : in Puglia si Passa con 92 : Finalmente il quadro è completo. Ci sono tutti i risultati delle prove preselettive del Concorso Dsga, che si sono tenute nei giorni 11-12-13 giugno. Ogni regione ha pubblicato, tramite il proprio Usr, l'esito di questo primo test per i candidati. Ovvero 100 domande a risposta multipla alle quali rispondere in 100 minuti. C'è da dire che l'affluenza a questo Concorso è stata abbastanza bassa. Si è presentato infatti solamente il 33% dei ...

Scuola - Pas e concorso : come si svolgerà la procedura? Ecco i chiarimenti della Gilda degli Insegnanti : Il Coordinatore Nazionale della Gilda Insegnanti, Rino Di Meglio, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’intesa raggiunta nei giorni scorsi in merito ai PAS e alla fase transitoria dei docenti precari con più di 36 mesi. Ecco la spiegazione che è stata data durante un’intervista effettuata per Gilda TV. PAS ‘Va precisato, innanzitutto, che si parla di docenti della Scuola secondaria – ha esordito Rino Di Meglio ...

Scuola - precariato e Pas ultime notizie : Bussetti conferma ‘nuovi bandi di concorso in estate’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha confermato al quotidiano ‘Il Mattino’, l’imminente arrivo dei bandi di concorso ordinario riguardante la Scuola dell’infanzia e primaria e quello relativo alla Scuola secondaria di primo e secondo grado. Bussetti: ‘bandi di concorso in arrivo quest’estate’ Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha ricordato come il Governo abbia inaugurato ...

Concorso scuola e Pas - proposta ufficiale dei sindacati : accesso anche ai docenti di ruolo : Nel 2019 ci sarà una doppia possibilità, per i docenti e gli aspiranti tali, di stabilizzare la propria posizione all’interno del mondo scolastico. In primis sarà avviato il Pas (percorso abilitativo speciale) per i docenti con 36 mesi di servizio alle spalle che potranno accedere al ruolo, dopo aver superato l’anno di prova presso un istituto scolastico. Molto probabilmente, come dichiarato oggi dal senatore Pittoni, il primo scaglione di ...

Concorso scuola - al via il Pas : subito la cattedra ai docenti con più titoli e servizio : Nei giorni scorsi il Ministro dell’Istruzione e della Ricerca, Marco Bussetti, ha accettato la proposta dei sindacati di attivare il percorso abilitativo speciale per i docenti (PAS). Sicuramente si tratta di un passo importante da parte del Miur che, in questo modo, dimostra di avere l’intenzione di contrastare il problema del precariato all’interno del mondo scolastico. Infatti tantissimi docenti con esperienza pluriennale di insegnamento ...

Concorso scuola - ok al Pas : servizio potrebbe essere valido anche nella paritaria : Nei giorni scorsi il Ministro Bussetti ha accettato la proposta dei sindacati riguardante il Pas (Percorso abilitativo speciale). L'obiettivo è quello di ridurre il precariato all'interno del mondo scolastico, facilitando il percorso dei docenti che da anni svolgono questo lavoro ma non sono ancora riusciti ad ottenere una cattedra. Ma chi potrà accedere al Pas? Questo percorso sarà aperto ai docenti con almeno tre anni di servizio, uno dei ...