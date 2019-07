L' uomo non è mai stato sulla luna Storia di un negazionismo duro a morire

agi

(Di martedì 16 luglio 2019) La teoria del complottore ha una data precisa di inizio: 3 giugno 1976. Quel giorno uscì negli Stati Uniti un libro scritto dall'americano Bill Kaysing e dal titolo inequivocabile: We Never Went to the Moon, "Non siamo mai andati". Kaysing era un laureato in inglese finito a lavorare in un'azienda produttrice di motori a razzo. Nonostante avesse lavorato solo come supervisore nella stesura dei manuali tecnici, Kaysing si considerava un grande esperto al punto da convincersi che la tecnologia, negli anni Sessanta, non poteva essere in grado di mandare un equipaggio così lontano. Inoltre era convinto che la Nasa fosse stata in cattive acque per permettersi una missione così costosa. Dunque, secondo l'autore, gl americani si erano inventati tutto e avevano affidato la regia a Stanley Kubrick, diventato famoso un anno prima con "2001 Odissea nello Spazio". Il ...

