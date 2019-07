Calciomercato | il Monza di Berlusconi punta a Bellusci e Rigoni | ' Obiettivo Serie A'

Calciomercato Serie B e Serie C - colpaccio Empoli : scatenate Cremonese - Monza e Renate : Non solo il Calciomercato di A a tener banco. Molto attive le società di Serie B e Serie C che si preparano alla nuova stagione. colpaccio dell’Empoli: i toscani beffano l’Hellas Verona e chiudono per Leonardo Mancuso, ultima stagione al Pescara, ma di proprietà della Juventus. Cifra importante spesa dai toscani per uno dei protagonisti dello scorso campionato: 5 milioni. La Cremonese ha ufficializzato Simone Palombi dalla ...

Calciomercato - il Monza di Berlusconi ufficializza Sampirisi e tratta Rigoni del Chievo : Continua la sontuosa campagna di rafforzamento del Calcio Monza in serie C. La società di Silvio Berlusconi ha quasi concluso i suoi acquisti. Adriano Galliani ha fatto sapere che la società dove dopo oltre 30 anni è tornato a fare il dirigente, sta puntando ad un centrocampista per completare la rosa. Il giocatore in questione è Nicola Rigoni, esperto mediano in uscita dal Chievo Verona. Ieri, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello ...

Calciomercato - Galliani : 'Priorità a cessioni' - il Monza di Berlusconi ferma le trattative : Insieme al Bari, il Monza è la società che si è mossa meglio in questa prima fase della sessione estiva del Calciomercato. Sono ben cinque le trattative portate a casa dal club di Silvio Berlusconi in questi giorni: sono soltanto da annunciare i difensori Sampirisi e Anastasio, i portieri Lamanna e Del Frate (unico ufficializzato) e l'attaccante Finotto. Completate alcune priorità sul mercato, l'amministratore delegato Adriano Galliani ha ...

Calciomercato : il Vicenza di Rosso e il Monza di Berlusconi su Nicola Rigoni del Chievo : A 24 ore dall'apertura ufficiale, il Calciomercato di serie C comincia a decollare. Occhi puntati soprattutto sulle big con grosse proprietà alle spalle: il Bari di Aurelio De Laurentiis, il Vicenza di Renzo Rosso e il Monza di Silvio Berlusconi stanno costruendo delle vere e proprie corazzate per puntare subito alla promozione in serie B. Proprio il club veneto e quello brianzolo, nelle ultime ore, si stanno contendendo un centrocampista in ...

Il Monza di Berlusconi mette sul Calciomercato metà rosa - da Reginaldo a Palladino : Comincia un'altra settimana importante per il calciomercato del Monza. La società di Silvio Berlusconi punta alla cessione di diversi giocatori per poi piazzare gli ultimi colpi da mettere a disposizione della squadra di Cristian Brocchi. A conti fatti sono ben 13 i giocatori in uscita nelle prossime settimane. Dopo aver concluso le trattative in uscita, l'ad Adriano Galliani e il ds Filippo Antonelli Agomeri si metteranno al lavoro per ...

Calciomercato Monza : si raffredderebbe la pista Del Grosso - il sindaco applaude il club : Week end di pausa e di riflessioni per il Calcio Monza per quanto riguarda il Calciomercato. Dopo aver concluso diverse trattative nei giorni scorsi, l'ad Adriano Galliani e il ds Filippo Antonelli si sono presi un paio di giorni di pausa per poi affondare il colpo nei prossimi giorni e completare la rosa della squadra di Brocchi. In queste ore, intanto, si è raffreddata la pista che porta a Cristiano Del Grosso. L'esperto difensore preferirebbe ...

Calciomercato Serie C - il Monza di Berlusconi tratta Mattia Corradi e Del Grosso (RUMORS) : Continua la faraonica campagna acquisti del Calcio Monza che insegue la promozione in Serie B. Dopo aver concluso quattro trattative nei giorni scorsi, il club di Silvio Berlusconi inseguirebbe altri due obiettivi: si tratta del centrocampista Mattia Corradi e del difensore Cristiano Del Grosso. La società brianzola, intanto, ha annunciato che da luglio cambierà denominazione (si chiamerà 'Ac Monza') e il logo del club. Mattia Corradi e Federico ...

Calciomercato Serie B e Serie C - tutte le trattative : Diamanti lascia Livorno - Monza scatenato! : Il Calciomercato è caldo non solo in Serie A ma anche in Serie B e Serie C sono state tante le trattative andate in scena nelle ultime ore, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. Si separano le strade tra il Livorno ed il calciatore Diamanti, il club in entrata valuta Tounkara. Scatenato il Benevento che ha lanciato l’assalto a Brugman del Pescara, la valutazione è di 3 milioni di euro. Il nuovo portiere dello Spezia ...

Calciomercato Serie C - il Monza di Berlusconi smentisce i nomi di Montolivo e Sorrentino : Sarà una delle grandi protagoniste sul mercato di Serie C. Il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, vuole aprire un progetto per tornare in B e puntare, per la prima volta nella sua storia alla promozione in Serie A. Compito non facile per chi deve costruire la squadra come il direttore sportivo Filippo Antonelli Agomeri che ha parlato degli obiettivi del club brianzolo: 'Cerchiamo giocatori di categoria o nomi importanti disposti a ...