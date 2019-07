Sarcina | Clizia Incorvaia | tradimento con Scamarcio Giallo | lei nega

Parla Clizia Incorvaia - l'ex moglie di Francesco Sarcina sul tradimento con Riccardo Scamarcio : L'influencer replica alle accuse: "I genitori dovrebbero proteggere i figli, prima di pensare al proprio amato ego"

Clizia Incorvaia smentisce Francesco Sarcina su Riccardo Scamarcio : “Non tradirei il padre di Nina” : Dopo essersi lasciata con il marito Francesco Sarcina, sono fioccate le indiscrezioni su un presunto tradimento messo in atto da lei e dall'attore Riccardo Scamarcio, indiscrezioni confermate dallo stesso cantante de Le Vibrazioni. Oggi, la Incorvaia nega ogni cosa: "Io non ho tradito il padre di mia figlia. L'ho sempre amato e rispettato".Continua a leggere

Clizia Incorvaia parla del tradimento di Sarcina con Scamarcio : Clizia Incorvaia rompe il silenzio sulla fine del matrimonio con Francesco Sarcina e il tradimento con Riccardo Scamarcio. Nei giorni scorsi si è parlato molto dell’addio fra la star di Instagram e il cantante delle Vibrazioni, arrivato dopo una profonda crisi e una passione segreta fra Clizia e l’attore pugliese. A confermare quello che sembrava solamente un gossip è stato lo stesso Francesco Sarcina, che sulle pagine del Corriere ...

Chi è Clizia Incorvaia - ex moglie di Francesco Sarcina - influencer e concorrente di Pechino Express : "Cresciuta a pane e moda": così si descrive Clizia Incorvaia. L'ex moglie di Francesco Sarcina dall'animo poliedrico è una influencer, modella, ex concorrente di 'Pechino Express' e volto televisivo. Sui social è sempre schierata dalla parte delle donne. Le incoraggia ad amare il proprio corpo perché è sempre meglio una bellezza naturale, che un eccessivo ricorso ai ritocchini.Continua a leggere

Clizia Incorvaia sul triangolo Francesco Sarcina-Riccardo Scamarcio : “Invenzioni senza fondamento” : Dopo che l'ormai ex marito Francesco Sarcina ha sostenuto di essere stato tradito da lei col suo migliore amico Riccardo Scamarcio, Clizia Incorvaia promette che racconterà la sua versione dei fatti, a quanto pare decisamente diversa. Attaccata da molti utenti su Instagram, ha promesso denunce contro i commenti dei profili fake.Continua a leggere

Francesco Sarcina : Mia moglie Clizia mi ha tradito con Scamarcio : Tua moglie che ti tradisce con il tuo migliore amico. L’incubo peggiore che si realizza e manda in frantumi una storia d’amore pazzesca. E’ successo a Francesco Sarcina che a pochi giorni dalla notizia dell’addio da Clizia Incorvaia vuole fare chiarezza. Sceglie le colonne del Corriere della Sera per spiegare come sono andate le cose: “Quando mia moglie mi ha confessato di avermi tradito con Scamarcio, mi ha devastato. Riccardo è stato il mio ...

Francesco Sarcina : "Mia moglie Clizia mi ha tradito con Scamarcio : fu nostro testimone di nozze - un fratello per me" : “Mia moglie mi ha confessato di avermi tradito con Scamarcio, mio migliore amico e nostro testimone di nozze: è stato devastante”. A confessarlo è Francesco Sarcina, frontman del gruppo Le Vibrazioni sulle pagine del Corriere della Sera.Il cantante aveva sposato la influencer Clizia Incorvaia nel 5 giugno 2015. Pochi giorni fa era stata lei ad annunciare via Instagram la fine dell’unione, ora Sarcina racconta la ...

Sarcina rompe il silenzio : “Tradito da Clizia Incorvaia e Scamarcio” : Francesco Sarcina rompe il silenzio e parla per la prima volta del tradimento della moglie, Clizia Incorvaia, con Riccardo Scamarcio, il suo migliore amico. Quello che era un gossip, lanciato dal settimanale Oggi, si è presto trasformato in una verità, confermata anche dal cantante delle Vibrazioni. In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Sarcina ha parlato dell’addio a Clizia e del legame della moglie con ...

