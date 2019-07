“Welcome Home” Riccardo Scamarcio | Acquaroli e Bellagamba per il cinema italiano

spettacoloitaliano

(Di domenica 14 luglio 2019) Welcome Home, un castd'eccezione George Ratliff dirige un castd’eccezione nel suo film “Welcome Home” uscito alquesta settimana. Al centro del thriller i protagonisti Aaron Paul (Bryan Palmer) e Emily Ratajkowsky (Cassie Ryerson) insieme al nostrointerprete di Federico, Francesco(Eduardo), Alice(Isabella), ma anche Katy Louise Saunders attrice britannica che vanta un lungo curriculum in Italia. Bryan e Cassie, intenzionati a riaccendere la scintilla della passione nel ...

fisco24_info : Scamarcio cattivo in Welcome Home di George Ratcliff: In sala dall'11 luglio thriller targato Usa e girato in Umbria - shownuus : RT @xxwonhobebexx: MY DARLING?? HAHHAHHAHA WELCOME HOME CHEATER NXKSKSKSKSKKSKSKSKSKSKSJSJJSJSJSJSJSKSKSKSKSKSKSKKSKSKSKSKKSKSKSKSKKSJSJSUD… - turtlebunny2won : RT @xxwonhobebexx: MY DARLING?? HAHHAHHAHA WELCOME HOME CHEATER NXKSKSKSKSKKSKSKSKSKSKSJSJJSJSJSJSJSKSKSKSKSKSKSKKSKSKSKSKKSKSKSKSKKSJSJSUD… -