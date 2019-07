Spazio | l’India torna sulla Luna | oggi il lancio della missione “Chandrayaan 2”

Spazio - l’India sogna la Luna : lancia una missione con una sonda low cost : Il 15 luglio l’India lancerà la sua seconda missione Lunare con l’obiettivo di diventare la 4ª nazione a portare una sonda sul satellite, un grande passo per il suo programma spaziale. L’agenzia spaziale indiana Isro ha in programma di lanciare alle 02:51 locali di lunedì (23:21 di domenica in Italia) la missione Chandrayaan-2 dalla base di Sriharikota, nel sud-est del Paese. New Delhi ha speso 140 milioni di dollari e prevede ...