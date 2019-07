LIVE Nuoto sincronizzato | Mondiali 2019 in DIRETTA | Russia prima nelle qualifiche del

oasport

5.58: Spagna vicina all'Italia ma l'89.4561 non è sufficiente per scavalcare le azzurre. Dunque le rappresentanti del Bel Paese chiuderanno salvo sorprese clamorose in quinta posizione queste del team tecnico 5.52: La Francia conclude i preliminari della routine tecnica della prova a squadre con lo score di 85.5793 in settima posizione. Ora è il momento della spagnola, quando mancano tre squadre al termine 5.48: La Cina si conferma seconda forza mondiale nella routine tecnica odierna, pur parlando di eliminatorie. Il punteggio è di 94.3638, Italia che scala in quinta piazza 5.42: Le bielorusse sono decime in questi preliminari della routine tecnica della prova a squadre: 81.5990 per loro. 5.36: Le campionesse del mondo e olimpiche della confermano la loro leadership in questa specialità: 96.2253.

