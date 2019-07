Elena Santarelli e l’immenso amore per Bernardo Corradi | “Come avrei fatto senza di te?”

Elena Santarelli e l'emozionante messaggio d'amore per il marito Bernardo Corradi - le amiche vip si commuovono : Elena Santarelli e l'emozionante messaggio d'amore per il marito Bernardo Corradi, ex calciatore di serie A. La coppia ha trascorso il venerdì sera assieme a Jesolo per la Bobo Summer...

Elena Santarelli - un hater attacca il figlio su Instagram e lei si sfoga : Elena Santarelli risponde a un hater dopo un commento di cattivo gusto riguardo la malattia del figlio. Il piccolo Jack ha finalmente sconfitto il tumore e la showgirl è tornata a sorridere, anche su Instagram dove negli ultimi giorni ha pubblicato diversi video. L’estate è arrivata ed Elena sui social posta foto che la ritraggono in costume, mentre si allena a casa oppure in gita con i figli. I suoi scatti però hanno scatenato l’ira di alcuni ...

Elena Santarelli offesa da un hater lei risponde così : Elena Santarelli spesso viene presa di mira dagli haters, ma stavolta l’offesa è stata troppo pesante e lei ha deciso di reagire. Quando una follower le ha scritto: “Sempre a metterti in mostra… Ti conviene goderti certi momenti… perché certe cose potrebbero ritornare” riferendosi alla malattia del figlio Giacomo, la showgirl è montata su tutte le furie: “Mio figlio si rende conto di quanto è bello non essere ...

Vieri sorprende Elena Santarelli - la reazione di Costanza Caracciolo : Bobo Vieri sorprende Elena Santarelli, il gesto rende orgogliosa Costanza Caracciolo Un gesto nobile e sicuramente degno di nota ha fatto sì che oggi Elena Santarelli si esponesse in prima persona per ringraziare, tramite social, Bobo Vieri. L’ex calciatore, impegnato come ogni anno nell’organizzazione della Bobo Summer Cup (torneo di foot volley che porta il […] L'articolo Vieri sorprende Elena Santarelli, la reazione di ...

Elena Santarelli racconta alla Perego ha chiesto di vedere il tumore del figlio : Al programma “Non Disturbare” condotto da Paola Perego nella prima puntata ha intervistato la showgirl Elena Santarelli dove è tornata a parlare della malattia del figlio e si è lasciata andare ad una confessione molto toccante: “Ho voluto vedere il tumore di Giacomo”. Ogni volta che Elena Santarelli ripercorre il periodo di sofferenza del suo bambino, è un colpo al cuore per chi ascolta. Ora che il piccolo Giacomo e ha ...

Elena Santarelli : "Ho voluto vedere il tumore di mio figlio. Così mi sono data pace" : “Ho visto il tumore che Giacomo aveva, in fotografia. Una volta che l’ho visto mi sono data pace”. Elena Santarelli torna a parlare della malattia del figlio in una intervista con Paola Perego a “Non Disturbare”, su Rai 1. Il bambino, che il 22 luglio compirà 10 anni, ha combattuto con un tumore cerebrale.Ora il peggio sembra passato, ma la showgirl è consapevole che in questi casi non si ...

