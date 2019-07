Meteo Roma del 12-07-2019 ore 19 | 15

Nuova Allerta Meteo in Emilia-Romagna : temporali in arrivo : “A partire dalle prime ore di sabato 13 luglio, è previsto il veloce transito di un sistema perturbato sul settore centro-orientale. Sono previsti quindi temporali anche organizzati in rapido spostamento da nord a sud, più probabili su fascia costiera e mare, con associati fulminazioni, grandine e raffiche di vento. Attenuazione e successivo esaurimento dei fenomeni nella seconda parte della giornata“: la protezione civile regionale ...

Meteo Roma : previsioni per venerdì 12 luglio : Meteo Roma: previsioni per venerdì 12 luglio Tempo stabile nel corso della giornata con ampie schiarite nella mattinata, mentre al pomeriggio i cieli saranno generalmente poco nuvolosi. Sereno in serata. Temperature comprese tra +20°C e +31°C. Meteo Lazio: previsioni per venerdì 12 luglio Cieli generalmente poco nuvolosi al mattino sui settori interni centro settentrionali, soleggiato altrove; acquazzoni e temporali sparsi possibili nel corso ...

Allerta Meteo - temporali esplosivi al Centro/Sud : allarme a Roma e in Puglia. Ultime ore di caldo in Sicilia - +42°C a Catania [LIVE] : Allerta Meteo – Il furioso maltempo che da giorni sta colpendo l’Italia provocando gravi danni, feriti e purtroppo ieri anche una vittima nelle Marche, si sta spostando oggi (come ampiamente previsto su MeteoWeb sin dalla scorsa settimana) anche al Centro/Sud. Poco fa Pescara è stata devastata da una grandinata incredibile, che ha provocato decine di feriti, mentre la Riviera del Conero nelle Marche sta ancora contando i danni dopo ...

Allerta Meteo - FOCUS sul maltempo al Centro-Nord : alluvioni lampo - grandine molto grande - venti distruttivi e minaccia tornado in Emilia Romagna - Veneto e Marche : Allerta Meteo – Un forte outbreak di temporali è atteso su alcune parti della Pianura Padana, sull’Adriatico e sulla Croazia occidentale nel corso del pomeriggio odierno e della notte. Sono probabili intense supercelle con grandine molto grande, venti distruttivi e tornado, per i quali Estofex ha già emesso i suoi avvisi. Una grande depressione è centrata sulla Russia occidentale e l’Europa orientale con un’onda breve sulle Alpi e sul ...

Meteo Emilia-Romagna : domani allerta per temporali : “Nella giornata di martedì 9 luglio un vortice ciclonico in transito nel Mediterraneo determinerà condizioni di instabilità che favoriranno lo sviluppo di fenomeni convettivi sul territorio regionale, in particolare nelle ore serali nelle zone di pianura prossima al Po“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta Meteo per temporali valida “dalle 00:00 del 9 luglio 2019 fino alle 00:00 ...