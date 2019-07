Atletica | Filippo Tortu infortunato | lesione del bicipite femorale | periodo di stop per

oasport

(Di giovedì 4 luglio 2019)si è sottoposto a degli accertamenti presso il Policlinico di Monza dopo l’infortunio accusato domenica sera a Stanford (USA) in occasione della Diamond League 2019 dileggera. Per il 21enne, primatista italiano dei 100 metri (9.99 lo scorso anno), si parla di unatipo 3b delsinistro che lo costringerà a undi riposo: dovrà saltare i 100 metri a Montecarlo (il 12 luglio è previsto il meeting Herculis valido per la Diamond League) e punterà a rientrare ad agosto con le gare di avvicinamento ai Mondiali di Doha (potremmo rivederlo in Coppa Europa nel weekend del 9-11 agosto). Una brutta tegola per il velocista brianzolo in una stagione che per il momento non ha regalato grandi soddisfazioni: 20.36 sui 200 metri al Golden Gala di Roma, 10.15 e 10.10 sui 100 metri tra Oslo e Ostrava oltre al 9.97 ventoso di Rieti prima di ...

