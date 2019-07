Juventus | addio Bonucci ipotesi concreta | spunta un’offerta irrinunciabile?

Calciomercato Juventus – Ufficiale il ritorno di Higuain : se Sarri non riuscirà a farlo rinascere sarà addio : Gonzalo Higuain torna ufficialmente alla Juventus, l’annuncio arriva dal Chelsea tramite un comunicato Ufficiale. Se Sarri, suo mentore, non riuscirà a farlo ‘rinascere’, ci sarà l’addio definitivo Tramite un comunicato Ufficiale apparso sul sito del Chelsea, è stato confermato il ritorno di Gonzalo Higuain alla Juventus. Il centravanti argentino a Londra ha totalizzato 18 presenze segnando 5 gol, senza mai ...

Calciomercato Juventus - addio in vista : prima cessione a centrocampo : Calciomercato Juventus – Non solo acquisti: Rabiot è ormai un calciatore della Juventus, Pogba un altro degli obiettivi principali, ma la società bianconera lavorerà anche in uscita. Nei piani di Sarri non avrebbero spazio a centrocampo Matuidi e Khedira, i due principali indiziati alla voce addio. Si prepara dunque Paratici a sistemare anche la questione cessioni. I due centrocampisti sembrerebbero fuori dai piani […] More

Calciomercato Juventus – Nuovo addio per Bonucci? Il PSG tenta il difensore bianconero : Il PSG pronto a portare Leonardo Bonucci a Parigi: dopo un anno dal suo ritorno, il difensore potrebbe nuovamente lasciare la Juventus Dopo gli acquisti di Luca Pellegrini e Adrien Rabiot, la Juventus potrebbe trovarsi ad avere a che fare con un’importante cessione. Il PSG, alla ricerca di un centrale d’esperienza e di caratura mondiale, avrebbe messo gli occhi su Leonardo Bonucci. Il difensore, tornato a Torino da appena un ...

Calciomercato Juventus : addio a Cancelo - Jorge Mendes porta il sostituto : Calciomercato Juventus – Novità delle ultime ore è il sempre più vicino addio di Joao Cancelo alla causa bianconera. Il calciatore, secondo quanto riportato in Inghilterra, è sempre più vicino a vestire la maglia del Manchester City. L’esterno portoghese sarebbe esplicita richiesta di Pep Guardiola, intenzionato a rinforzare la squadra e puntare dritto alla Champions […] More

Massimiliano Allegri : "Sposo Ambra Angiolini"/ Matrimonio dopo l'addio alla Juventus! : Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini presto sposi: l'ex tecnico della Juventus e l'attrice pronti a convolare a nozze dopo due anni insieme.

Calciomercato Juventus - l’attaccante verso l’addio : tesoretto da 40 milioni : Calciomercato Juventus – Valutazioni in corso sul futuro di Moise Kean. In scadenza di contratto tra un anno, il gioiello classe 2000 della Juventus ha ribadito il proprio attaccamento alla maglia bianconera ma nello scacchiere di Maurizio Sarri rischia di non avere spazio, e non solo per i problemi comportamentali che si sono verificati anche in Nazionale. […] More

Mercato Juventus - clamoroso scambio con la Roma : l’attaccante dice addio! : Mercato Juventus- I bianconeri si preparano all’inizio dell’estate con chiari obiettivi di Mercato già ben delineati e prestabiliti. Secondo quanto riportato da diversi fonti, e come trapelato nelle ultime ore, Juve e Roma starebbero lavorando attentamente sul potenziale scambio Higuain-Zaniolo, un affare che potrebbe convenire ad entrambe le squadra. Il Pipita potrebbe trasferirsi in giallorosso […] More

De Ligt Juventus - clamoroso : con l’olandese spazio ad un addio illustre! : DE Ligt Juventus- Secondo quanto evidenziato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe analizzando attentamente alcune mosse in chiave acquisti. Come noto, Paratici e Nedved starebbero cercando di convincere De Ligt a dire sì ai bianconeri. Come riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, Nedved avrebbe ammesso: “Siamo ben messi se non dovesse rilanciare […] More

Moise Kean - dopo il flop con l'Under 21 l'addio alla Juventus? Un clamoroso intreccio di mercato : dopo il flop agli Europei con l'Under 21, Moise Kean sembra a un passo dall'addio alla Juventus. Pesano l'ambizione di giocare da titolare in una piazza importante e gli intrecci di mercato. I bianconeri puntano Matthijs De Ligt e così, anche per alleggerire l'esborso economico, Paratici e Nedved av

Cessioni Juventus - Matuidi al Monaco. Addio a sorpresa in attacco! : Cessioni Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista sia in chiave acquisti, ma anche per ciò che riguarda il mercato in uscita. Come anticipato in mattinata, e come confermato dalle ultime indiscrezioni, i bianconeri sarebbero ormai pronti a dire Addio a Cancelo. L’esterno portoghese si trasferirà al Manchester City dinanzi ad […] More

Juventus : Cancelo sarebbe ad un passo dall'addio - direzione Manchester City : Questa settimana la Juventus potrebbe mettere a segno alcune operazioni di mercato in entrata, ma anche in uscita. Infatti, se nelle ultime ore Fabio Paratici è stato soprattutto alle prese con l'affare Matthijs De Ligt, al contempo non ha tralasciato le altre piste. Di conseguenza, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per la cessione di Joao Cancelo. La Juve ha ormai deciso di privarsi del portoghese, anche se alcuni tifosi sono un po' ...

Calciomercato Juventus - cessione in vista : Khedira verso l’addio : Calciomercato Juventus – L’avventura di Sami Khedira alla Juventus starebbe per volgere al termine. Il centrocampista tedesco, 32 anni e tanti problemi fisici, non rientra nei piani di Maurizio Sarri. Khedira era uno dei pupilli di Max Allegri, che lo ha sempre pubblicamente difeso dalle critiche di parte della tifoseria bianconera. Ora però, come detto, il mediano teutonico non è […] More

Mercato Juventus - è iniziata l’era di Sarri : un attaccante verso l’addio : Mercato Juventus – Nonostante le parole di stamattina in conferenza stampa di Maurizio Sarri, il futuro di Mario Mandzukic potrebbe essere lontano dalla Juventus. Stando infatti a quanto riportato da ‘Sky Sport’, il croato sarebbe uno degli indiziati a partire, soprattutto in attacco, dove sono arrivate conferme per Dybala e Douglas Costa. Il problema potrebbe essere però la destinazione per […] More

Le notizie del giorno – Caos iscrizioni e ripescaggi in Serie B e C - addio in casa Juventus : Le notizie del giorno – Importanti novità in merito alla vicenda legata alla morte di Emiliano Sala, il calciatore 28enne morto in un incidente aereo mentre si stava recando da Nantes a Cardiff, la squadra con cui aveva appena firmato. Secondo quanto conferma la polizia britannica, infatti, un uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio colposo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Come da lui stesso ammesso, le sue condizioni di salute ...