VIDEO Incidente Verstappen-Leclerc | il sorpasso visto dall’on-board delle macchine

Moto2 - scoppia la rissa in Olanda : Alex Marquez si scaglia addosso a Baldassarri dopo l’incidente [VIDEO] : Il pilota spagnolo si è scagliato contro l’italiano dopo l’incidente avvenuto a due giri dalla fine del Gp d’Olanda di Moto2 rissa in pista nel corso del Gp d’Olanda di Moto2, protagonisti Alex Marquez e Lorenzo Baldassarri, caduti insieme a due giri dalla fine della gara. A causa di un sorpasso azzardato, l’italiano ha perso il controllo della moto e ha trascinato giù lo spagnolo, mandandolo su tutte le furie ...

Salmo : incidente con infortunio durante il live - continua ugualmente lo show (VIDEO) : durante l'ultimo live del suo fortunatissimo tour, tenutosi due giorni fa a Bologna, Salmo è stato vittima di un incidente che sicuramente gli causerà qualche limitazione nei prossimi tempi. La foto caricata da Salmo Il rapper, nella giornata di ieri, ha postato una foto che lo ritrae in sedia a rotelle, probabilmente all'interno di una struttura ospedaliera. Successivamente Salmo ha caricato nelle stories un'ulteriore immagine in cui è ...

VIDEO Max Verstappen distugge la Red Bull - brutto incidente nelle prove libere del GP d’Austria : Max Verstappen si è schiantato contro un muro nelle prove libere 2 del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale F1. L’olandese è andato a sbattere a metà della sessione e ha distrutto la sua Red Bull prima che Valtteri Bottas lo imitasse con la Mercedes. Di seguito il VIDEO dell’incidente di Max Verstappen nelle prove libere 2 del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale F1. VIDEO incidente MAX Verstappen GP AUSTRIA ...

Prima fa festa in discoteca - poi causa un incidente mortale : Joao Maleck accusato di omicidio colposo [VIDEO] : Il giocatore messicano di proprietà del Porto è accusato di omicidio colposo per aver causato un incidente in cui ha perso la vita una coppia appena sposata E’ finito in guai grossi Joao Maleck, giocatore messicano di proprietà del Porto ma nell’ultima stagione in prestito al Siviglia Atletico. Il calciatore appena ventenne è accusato di omicidio colposo, per aver causato un incidente a Guadalajara in cui hanno perso la vita ...

Napoli - violenta rissa in strada dopo l’incidente : uomo prende a calci una ragazza. Il VIDEO al vaglio della Polizia : Una violenta rissa è avvenuta nel quartiere Ponticelli, a Napoli, dopo un lieve incidente tra due moto a bordo delle quali viaggiavano due coppie. Un uomo ha aggredito la ragazza dell’altra coppia con calci e pugni, finché non è stato allontanato dalle persone accorse in strada. “Una scena agghiacciante accaduta in pieno giorno in una strada trafficata della zona orientale della città. Abbiamo provveduto a girare il filmato, che sta ...

MotoGp – Valentino Rossi amareggiato - Vinales imbufalito : le reazioni dei piloti Yamaha ai box dopo l’incidente causato da Lorenzo [VIDEO] : Valentino Rossi deluso e dispiaciuto, Maverick Vinales non nasconde tutta la sua ira: le reazioni dei piloti Yamaha dopo la caduta causata da Lorenzo a Barcellona E’ Marc Marquez il vincitore del Gp di Catalunay 2019: lo spagnolo della Honda ha trionfato davanti al suo pubblico, sul circuito del Montmelò, aiutato però anche dal maxi incidente causato da Jorge Lorenzo. Il maiorchino della Honda ha ‘atterrato’ in un colpo ...

Daniele - Erica e l'incidente al Grande Fratello/ VIDEO : dopo Ciao Darwin nuovo giallo : Daniele Dal Moro, Erica Piamonte e il misterioso incidente al Ranch del Grande Fratello. Video diventa un nuovo giallo dopo la vicenda di Ciao Darwin.

Incidente Niki Lauda Nurburgring 1976/ VIDEO Merzario : mi ringraziò ma solo nel 2006 : Incidente Niki Lauda al Nurburgring 1976: il Video del tragico evento che ha lasciato sfigurato il campione della formula 1, scomparso oggi a 70 anni.

VIDEO Incidente di Magnussen - GP Canada 2019 : il brutto crash del danese della Haas nelle qualifiche : Un brutto Incidente quello occorso al danese della Haas Kevin Magnussen, nel corso delle qualifiche del GP del Canada di F1. Il pilota della Haas, nel Q2, nel tentativo di migliorare il suo riscontro e di migliorare il proprio riscontro, ha perso il controllo della sua monoposto, andando a sbattere contro il celebre “Muro dei campioni” e causando un grave danno alla sua monoposto. Il pilota ha ottenuto, al termine del time-attack, il ...

Incidente Magnussen : sbanda e va a muro/ VIDEO F1 : Haas distrutta - Verstappen beffato : Incidente Magnussen: sbanda e va a muro, Video F1. Paura durante le Qualifiche del GP del Canada 2019: Haas distrutta, Verstappen beffato. Ecco perché...

Adriano Celentano - VIDEO profezia sull'incidente a Venezia "è un motivo per cui i governi dovrebbero cadere" : Come una vera e propria profezia ieri Adriano Celentano pubblica sul suo sito un'anticipazione di un episodio del suo cartoon Adrian non ancora andato in onda in cui una nave da crociera va a sbattere contro la Basilica di San Marco. Una sequenza oracolistica visto quanto è accaduto nei scorsi giorn

Venezia - incidente nave da crociera Msc/ VIDEO "Lo staff urlava di scendere ma..." : Venezia, incidente tra nave da crociera Msc e battello nel canale Giudecca: Video. Cinque feriti e tanto panico: "Lo staff urlava di scendere ma..."

Venezia - incidente nave crociera Msc contro battello e banchina : 4 feriti VIDEO «Blackout comandi» : incidente incredibile a Venezia, dove una nave da crociera si è schiantata contro un battello turistico e la banchina nel canale della Giudecca. Alcuni passeggeri sono finiti in acqua e...

VENEZIA - INCIDENTE NAVE DA CROCIERA MSC/ VIDEO - Salvini "evitabile senza No del M5s" : INCIDENTE VENEZIA fra una NAVE da CROCIERA Msc e un battello nel canale Giudecca: 'avaria al motore'. Quattro persone ferite e tanto panico.