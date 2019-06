«Toy Story 4» e i giocattoli di Milly Carlucci | Serena Rossi | Alessandra Amoroso | Paola

«Toy Story 4» - perché piace (anche) al pubblico adulto : Sono passati 24 anni quando Toy Story ha compiuto una vera e propria rivoluzione nel campo del cinema d’animazione, con il primo film di quella che sarebbe diventata una saga. Toy Story – Il mondo dei giocattoli (1995) è stato infatti il primo film realizzato da Pixar Animation Studios, nonché il primo lungometraggio animato a essere realizzato completamente con la computer grafica. Oltre a questi tecnicismi (non da ...

Toy Story 4 di Josh Cooley - La recensione : La piccola Bonnie, al suo primo giorno di scuola materna, crea un nuovo giocattolo: Forky. Durante un viaggio, tuttavia, il nuovo arrivato si perde e toccherà a Woody e Buzz, con l’aiuto dei loro amici, ritrovarlo per far felice la loro bambina.

In attesa di «Toy Story 4» il botteghino piange - : Maurizio Acerbi È stato il peggior fine settimana di questo 2019, pur migliore rispetto ad analogo periodo di un anno fa, in attesa del lancio di Toy Story 4 che, sicuramente, porterà risultati positivi a tutto il movimento. Tra le novità del fine settimana, quella andata decisamente bene, un po' a sorpresa per la tematica raccontata, è Arrivederci professore. Il film, interpretato da Johnny Depp, ha come protagonista un professore ...

«Toy Story 4» da record : come Woody e Buzz Lightyear solo gli «Avengers» : Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Il silenzio, in California, è durato nove anni. La Pixar, portato al cinema il terzo capitolo della Toy Story saga, si è data ad altro, e a quei suoi giocattoli capaci di prendere vita lontano dagli sguardi umani non ha più pensato. Toy Story è stato accantonato. Poi, in casa Pixar, qualcuno ha deciso di rimettere ...

Toy Story 4 : recensione e trama del ritorno sul grande schermo di Woody e Buzz : Arriva nelle sale italiane Toy Story 4, il nuovo film d’animazione targato Disney e Pixar e diretto da Josh Cooley. La pellicola segna il ritorno sul grande schermo di Woody, Buzz e gli altri giocattoli che saranno impegnati in un’altra grande avventura dal 26 giugno al cinema. Arriva nei cinema italiani Toy Story 4 con una nuova e divertente avventura on the road “Se la strada non è dritta e ci sono duemila pericoli, ti basta ...

«Toy Story 4 - il più filosofico ed esistenzialista» : Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story ha rivoluzionato il cinema d’animazione. Era il 1995 quando uscì nelle sale ed era la prima volta che adulti e bambini si imbattevano in un cartoon in CGI. Da quel momento esiste un prima e dopo Toy Story: segnò il più alto incasso dell’anno, conquistò tre nomination all’Oscar, produsse due sequel ancor ...

I complimenti di Riccardo Cocciante per la versione di Un Amico in Me di Benji & Fede in Toy Story 4 (video) : L'iconica colonna sonora della saga dei giocattoli targata Pixar ha due nuovi interpreti: la versione di Un Amico in Me di Benji & Fede, un remake del classico di Riccardo Cocciante, ha convinto lo stesso interprete originale, che si è complimentato col duo durante la conferenza stampa di presentazione del film. Presentando il film alla stampa insieme agli altri doppiatori italiani di Toy Story 4, Benji & Fede hanno ricevuto i ...

Toy Story 4 - a Roma la prima del nuovo film Disney - : Fonte foto: La PresseToy Story 4: a Roma la prima del nuovo film Disney 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Tante star presenti al photocall dedical al film in uscita dla 26 giugno

«Toy Story 4» : la guida ai nuovi personaggi : ForkyGabby GabbyGiggle McDimplesDuke CaboomBunny e Ducky Le marionette maleficheBo PeepNon un capello bianco, ma un batuffolo di polvere: è questo il segno che fa capire a un giocattolo che il tempo passa, che la vecchiaia è ormai vicina. A ventiquattro anni dal primo film, Toy Story 4 ci parla dell’impotenza, della paura di essere dimenticati in una scatola buia senza che nessun bambino voglia giocare con te. Woody non si rassegna, vuole ...

Toy Story 4 - anche i giocattoli crescono. E Woody incontra Forky : anche i giocattoli crescono e prendono strade inaspettate: a quasi 25 anni dal primo film, il 26 giugno arriva nei cinema "Toy Story 4", il nuovo film Disney con Woody, Buzz e il resto della banda. L'arrivo di un nuovo riluttante giocattolo di nome "Forky" nella cameretta di Bonnie dà il via a una nuova avventura on the road che mostrerà a Woody quanto può essere grande il mondo per un giocattolo. Il film, diretto da Josh Cooley, è stato ...

Recensione Toy Story 4 - un addio dolce-amaro alla saga Disney Pixar tra malinconia e sentimento : Una vena di malinconia e sentimento pervade Toy Story 4, film conclusivo (a meno di un qualche ripensamento) della saga Disney Pixar inaugurata nel lontano 1995. La pellicola diretta da Josh Cooley (animatore di Up, Ratatouille e Inside Out) parte dal principio per dare una giusta conclusione alla storia iniziata ventiquattro anni fa. Se inizialmente Toy Story 3 doveva rappresentare la fine delle avventure di Woody, Buzz e tutti gli altri ...