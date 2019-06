Quelli che tifano la Comandante

Simona Ventura : "Torno a Quelli che il calcio? No comment. Riporterò reality in Rai (non L'Isola)" : Intervistata dal sito Gay.it, Simona Ventura ha detto di credere che riuscirà a riportare in Rai i reality, come aveva auspicato nelle scorse settimane:Credo di sì e sono certa che i reality, in Rai, possano avere ancora grandi occasioni. Cosa vuole che le dica? Magari accadrà tutto prima di quello che il pubblico da casa può pensare.prosegui la letturaSimona Ventura: "Torno a Quelli che il calcio? No comment. Riporterò reality in Rai (non ...

Anni da cani. Un libro per rispondere a Quelli che “meritiamo di più” : In un momento storico in cui allo stadio si rifiutano magliette simboliche invece di conservarle come cimeli ed in cui le contestazioni si sprecano, nonostante la stagione più che soddisfacente, leggere libri come quello di Diego Pugliese è come ricevere una carezza. Napolista della prima ora, Diego ci è particolarmente caro, lo ammettiamo. Emigrato in Irlanda ormai da tanto tempo, segue il Napoli da quando aveva otto Anni. Ha attraversato ...

Vaccini. I paesi che si fidano di più e Quelli con più no-vax : I maggiori tassi di scetticismo nei confronti dei vaccini si riscontrano oggi in alcuni paesi ricchi e sviluppati. Mentre la fiducia maggiore nelle vaccinazioni è stata rilevata in alcuni paesi in via di sviluppo. E' quanto emerge dai sondaggi su scienza e salute realizzati in 140 nazioni da un'organizzazione benefica di ricerca, The Wellcome Trust. Mentre la media globale di quanti ritengono sicuri i vaccini è alta (79%), e ancora più alta la ...

Depistaggio Borsellino : Scarantino - 'Quelli che ho accusato hanno dovuto sopportato torture' : Caltanissetta, 19 giu. (AdnKronos) - "Queste persone hanno avuto la forza di sopportare queste torture, e oggi hanno avuto giustizia...". A parlare è il falso pentito Vincenzo Scarantino, durante il controesame del processo sul Depistaggio sulla strage di via D'Amelio in corso a Caltanissetta. Scara

Il Grand Hotel Niger è pronto e aperto a tutti Quelli che hanno soldi (militari compresi) : E’stato inaugurato in settimana assieme all’aeroporto internazionale di Niamey. Il Grand Hotel Presidenziale 5 stelle, realizzato in 11 mesi e finanziato dalla compagnia turca Summa, è stato battezzato ‘Radisson Blu’. Il costo dell’Hotel di lusso ruota attorno ai 46 milioni di euro, circa 30 miliardi di franchi cfa, moneta corrente dell’Africa Occidentale francofona. E’ lo stesso presidente del Niger, Issoufou Mahamadou, che ha presieduto alla ...

Simona Ventura confessa : “Mi rivogliono a Quelli che il calcio” : Simona Ventura: “Tutti mi chiedono di tornare a condurre Quelli che il calcio” Ha rotto il silenzio con una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Nuovo Simona Ventura, uscito in edicola qualche giorno fa, con la quale ha parlato molto della sua vita privata, ma anche della sua carriera, in particolare dei suoi possibili progetti futuri in televisione. A tal proposito Super Simo ha ...

Quelli che si fanno pagare per mangiare online : Il mukbang è nato in Corea del Sud come antidoto alla solitudine, ora è sconfinato ed è diventato un business: e racconta molte cose delle nostre culture e del rapporto col cibo

Roma - Igor Campedelli racconta Fonseca : “E’ uno di Quelli che vuole imporre le sue idee e il suo gioco” : Igor Campedelli, agente sportivo e procuratore, già presidente del club portoghese Olhanense, è intervenuto a Radio Cusano Campus parlando del calcio lusitano e del serbatoio di giocatori e tecnici, impegnati in giro per il Vecchio Continente, oltre che del nuovo allenatore della Roma, Paulo Fonseca. “E’ uno di quelli che vuole imporre una filosofia di gioco: le sue squadre hanno chiara identità. Lui ha una personalità marcata, si fa ...

Ciao Enrico Nascimbeni - che bei tempi Quelli dell’Indi : Che brutto apprendere la notizia del tuo non esserci più da Facebook e, direttamente, dalla tua pagina. Per un attimo ho pensato che fossi tu a rivolgerti a un amico appena scomparso. Poi leggo meglio e quell’aquilone che vola in cielo sei proprio tu. Ti cerco subito negli angoli della mia memoria. Rintraccio quegli occhi blu, così lucenti che schizzano un’intelligenza fuori dal comune. Devo ritornare indietro di parecchi anni, ai tempi ...

GhostWire : Tokyo - Ikumi Nakamura ringrazia tutti Quelli che hanno creato fan art su di lei : La conferenza Ubisoft si è tenuta durante l'E3 nella serata di ieri e sicuramente ciò che è saltato all'occhio è stato l'arrivo della creative director di GhostWire: Tokyo, Ikumi Nakamura.Quando ha cominciato a parlare del suo titolo, Nakamura ha espresso tutta la passione e l'amore che ci ha messo nello sviluppo di GhostWire. Oltre a questo le sue occasionali pose "kawaii" hanno aggiunto un po' di leggerezza a uno spettacolo altrimenti serio. ...

Enrico Berlinguer - chissà cosa ricordano Quelli che oggi lo ricordano : chissà cosa ricordano, che cosa rimpiangono, quelli che oggi ricordano e rimpiangono Enrico Berlinguer. Non i militanti superstiti, ormai canuti, del Pci di allora. Gli intellettuali, i commentatori, i politologi. Credo che ricordino e rimpiangano un grosso equivoco. Rimpiangono una specie di Michail Gorbaciov italiano. Un leader che stava transitando da un lato all’altro del muro, un socialdemocratico in fieri. Di fatto un Achille Occhetto, un ...

Sbarchi diminuiti dell'85%! In calo anche Quelli fantasma : Salvini riunisce il comitato per la sicurezza: confermata la linea dei porti chiusi. Focus sugli Sbarchi fantasma: crollano del 12,36%. La sinistra e le ong continuano a incalzare Matteo Salvini sbandierandogli gli Sbarchi fantasma e accusandolo di non essere riuscito realmente a chiudere i porti. Ma i dati che sono stati pubblicati oggi dal Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza presieduta oggi dal ministro dell'Interno dicono ...

Elogio di Quelli che l’hanno capita : Ci sono anche quelli che hanno capito. Il liberalismo è in crisi ma Alexis Tsipras e Maurizio Landini hanno capito che è insostituibile, che è di sinistra, per dirla con Giavazzi, che oltre il liberalismo c’è solo l’illiberalismo, una democrazia trombona, nazionalista squinzia e un po’ fascista, e s

Quelli che (come Clemente di San Luca) avevano visto in Sarri la rivalsa antropologica : Ieri calcionapoli24 ha ospitato il grido di dolore di Guido Clemente di San Luca profondo amante più che estimatore di Maurizio Sarri. Il professore cita addirittura “Dio è morto” dello juventino Guccini. Scrive che “è stata asfalta la idealità che la sua figura ha incarnato”. Che “tradire un’idea è ancora peggio che tradire un popolo”. Scrive che “tutti hanno un prezzo: anche il Che, che ora sceglie la presidenza degli Stati Uniti”. E ...