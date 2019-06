Fabian Ruiz a El Pais | «La felicità te la dà la vittoria | ma perdendo impari»

ilnapolista

(Di giovedì 27 giugno 2019) Il centrocampista del Napoli,, che dopo aver disputato un anno strepitoso in maglia azzurra sta dando spettacolo con la sua Nazionale Under 21, ha parlato a Elalla vigilia della sfida con la Francia. Ha parlato dei suoi idoli di gioventù e soprattutto di Xavi Cosa ti dà più piacere nel calcio? «Win. Giochi per vincere. Late la dà la» Non giochi per piacere ma per rabbia competitiva? «In campo devi stare tranquillo perché se quello che fai non ti diverte vuol dire che non stai andando bene. Lo sport può essere bello anche quando perdi perché. Ma la più grandeè vincere» Come hai imparato a tirare così con entrambi i piedi? «Da bambino mi è sempre piaciuto sparare alla porta. Penso che quando lo faccio penso al pericolo. Mi fido molto del mio tiro. Non gioco molto in area di rigore e allora cerco di tirare da lontano» Qual è la ...

