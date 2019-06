Morgan è stato sfrattato | Da oggi vivrò su una panchina

ilgiornale

(Di martedì 25 giugno 2019) Carlo Lannalo sfratto didal suo appartamento di Monza, si conclude così una luna battaglia legalec’è un’amara conclusione per la vicenda giudiziaria di cuiprotagonista. Il cantante e giudice di X-Factor èdalla sua abitazione di Monza. Nonostante gli sforzi, non è riuscito a trovare i soldi necessari per impedire l’irreparabile. E quindi, senza troppe remore, ha dovuto abbandonare la sua abitazione, asserragliata da curiosi e fotografi. "Mi sento un po’ bohèmien– ironizzaappena uscito dal suo appartamento –.Da ora in poi dormirò su una." Come èriportato da Style24, il cantante non è sembrato né turbato né preoccupato per la sua situazione, anzi con la sua solita irriverenza, ha affrontato il difficile momento della sua vita. I problemi legali sono incominciati nel 2017 quando la casa di...

