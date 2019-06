Mondiale di calcio femminile | le Azzurre volano ai quarti | Italia-Cina 2-0 

Mondiale femminile - Italia-Cina 2-0 : le pagelle di CalcioWeb - Linari incredibile : Italia-Cina: le pagelle di CalcioWeb dopo il successo delle azzurre. Vola ai quarti di finale la Nazionale italia al Mondiale femminile ed adesso pensa sempre più in grande con la possibilità di raggiungere il maggior risultato possibile, obiettivo inimmaginabile ad inizio della competizione. Partita mai in discussione contro la Cina, finisce sul risultato di 2-0 grazie alle reti di Giacinti e Galli ma non solo le attaccanti anche in ...

Mondiale femminile di calcio su Twitter : i dati sulle conversazioni : L’emozione per ogni goal, la felicità per la vittoria e i momenti che segnano record mondiali: il Campionato Mondiale di calcio femminile ha unito tutti i fan su Twitter per condividere tutti i momenti più esaltanti. Dal momento che la Fase a Gironi è terminata, Twitter ha aggiornato i dati sullo svolgimento delle conversazioni sulla piattaforma dall’inizio del Campionato. Le migliori partite La partita tra Stati Uniti e Thailandia è stata ...

Mondiale calcio femminile - a guardare le Azzurre al bar vanno le donne : “Per noi è un riscatto” : “Questo Mondiale è un riscatto per noi donne: gli uomini non ce l’hanno fatta mentre noi sì”. Katia ha scelto il Pop di Porta Venezia, a Milano, per vedere la partita dei Mondiali di calcio femminile tra Italia e Brasile. “Se mi avessero detto dieci anni fa che avrei visto in prima serata su Rai1 l’Italia femminile ai Mondiali non ci avrei creduto – racconta Sara che dopo essere andata in Francia per vedere Italia-Giamaica ha scelto il bar ...

Mondiale calcio femminile 2019 - Italia-Brasile stasera in diretta su Rai1 (per la prima volta) : La Nazionale di calcio femminile approda per la prima volta nella sua storia su Rai1. Infatti Italia-Brasile, in programma stasera, partita valida per il Mondiale in corso Francia, sarà trasmessa in diretta da Valenciennes dalla rete ammiraglia della tv pubblica (e in live streaming su RaiPlay), e non su Rai2, come inizialmente previsto (salta dunque la puntata di Techetechetè). Telecronaca affidata a Tiziana Alla e Patrizia Panico con ...

Calcio femminile - vola l'Italia al Mondiale : 5-0 contro la Giamaica - : L'Italdonne non si ferma più. Dopo la vittoria contro l'Australia, le azzurre di Milena Bertolini superano con un netto 5-0 la Giamaica e dopo solo due giornate staccano il pass per gli ottavi di finale ai Mondiali di Calcio femminile. A Reims, nella cui splendida cattedrale gotica venivano incorona

